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Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara’da sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 12:41 | Son Güncelleme

Başkent’te Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girişleri sağlanan 51 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.Ankara’da Mamak ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara’da sona erdi

Başkent’te Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye girişleri sağlanan 51 yabancı uyruklu kişiyi yakaladı.
Ankara’da Mamak ilçesinde, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, ülkeye yasa dışı yollarla getirilen yabancı uyruklu kişilerin yakalanması için operasyon düzenledi. Mamak’ta Çalışkanlar uygulama noktasında, gece 02.30 sıralarında durumundan şüphelenilerek durdurulan İzmir plakalı otobüsten 1 Mısır, 1 Bangladeş, 2 Filistin, 2 Somalı, 11 Suriye, 34 Afganistan uyruklu olmak üzere toplamda 51 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Bu kişilerin yanında araç sürücüleri M.M., S.G. ve araç muavini Z.K. isimli kişiler de gözaltına alındı. 25 Afgan uyruklu kişiye sahte belge kullandıkları gerekçesi ile TCK’nın 207. maddesi uyarınca “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan işlem yapıldı. Araç sürücüleri ve muavini hakkında da “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan gerekli yasal işlemler başlatıldı. Yabancı uyruklu kişiler emniyetteki işlemlerinin ardından bir kısmı ülkelerine gönderilecek, bir kısmı da yardım kamplarına alınacak.

Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara’da sona erdi

Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara’da sona erdi

Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara’da sona erdi

Göçmenlerin kaçak yolculuğu Ankara’da sona erdi

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