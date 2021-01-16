Göçmenlerin Tercihi ABD ve Almanya

Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal İşler Dairesi (DESA) tarafından hazırlanan "Uluslararası Göç 2020 Raporu" yayınlandı. Raporda, Corona virüsü salgını yüzünden dünyada göç edenlerin sayısının azaldığı belirtildi. Rapora göre, 2020 yılında göç edenlerin sayısı iki milyon kişi azaldı. DESA tarafından hazırlanan raporda, uluslararası göçün son yirmi yılda rekor düzeyde arttığı kaydedildi. Raporda, 2000 yılında dünyada göç edip kendi ülkelerinin dışında yaşayanların sayısının toplamda 173 milyon kişi olarak tespit edildiği, 2020 yılına gelindiğinde ise kendi ülkeleri dışında yaşayan kişilerin sayısının 281 milyon kişiye çıktığı açıklandı. Dünyada en fazla göçmen ABD ve Almanya’da yaşıyor Rapora göre, dünyada en fazla göçmenin yaşadığı ülke 51 milyon kişiyle ABD, ikinci sırada ise 16 milyon göçmenin yaşadığı Almanya yer alıyor. Uluslararası göçmenlerin göç tercihlerinin başında, gelişmiş ülkelerin tepesinde yer alan ABD ve Almanya’nın bulunduğu belirtiliyor. DESA raporuna göre, göç edilen ülkeler sıralamasında Suudi Arabistan 13 milyon göçmenle üçüncü, Rusya 12 milyon göçmenle dördüncü ve İngiltere 9 milyon göçmenle beşinci sırada. Avrupa’da 89 milyon, Kuzey Amerika’da 59 milyon, Kuzey Afrika ve Batı Asya’da ise 50 milyon göçmen yaşıyor.

Salgın hastalık göçmenleri nasıl etkiledi? Raporda, 2020 yılında Corona virüsü salgınının, uluslararası göç de dahil olmak üzere dünyada her türlü insan hareketliliğini büyük ölçüde etkilediği, dünya çapında, ulusal sınırların kapatılması ve uluslararası kara, hava ve deniz yolculuğundaki ciddi aksamalar nedeniyle yüz binlerce kişinin yurt dışına çıkma planlarını iptal etmek veya ertelemek zorunda kaldığı kaydedildi. Yüzbinlerce göçmenin salgın hastalık nedeniyle mahsur kalıp kendi ülkelerine tatil amaçlı da olsa dönemediği belirtildi. Gelişmiş ülkelerde yaşayan her altı kişiden biri göçmen Raporda, yüksek gelirli ülkelerin tüm uluslararası göçmenlerin yaklaşık üçte ikisine ev sahipliği yaptığı 2020 yılı itibariyle, dünya çapındaki tüm uluslararası göçmenlerin yüzde 65'inin gelir düzeyi yüksek ülkelerde yaşadığı belirtildi. 2020 yılı itibariyle 182 milyon kişinin kendi ülkelerinde yaşamak yerine gelir düzeyi yüksek ülkelerde yaşamayı tercih ettiği belirtildi. Dünya genelinde göçmenlerin, yüksek gelirli bir ülkede ikamet eden her altı kişiden birini oluşturduğu kaydedildi.