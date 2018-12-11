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Göçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 08:44 | Son Güncelleme

EDİRNE Garı'nda, İstanbul'dan gelen trende yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a  geçmek isteyen aralarında Filistin ve Libya vatandaşının da bulunduğu, 20 kaçak göçmen yakaladı.

Göçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bitti

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Garı'nda, İstanbul'dan gelen trende yasadışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek isteyen aralarında Filistin ve Libya vatandaşının da bulunduğu, 20 kaçak göçmen yakaladı.
Ülkelerindeki kötü yaşam şartlarından kaçarak daha iyi yaşam için Avrupa ülkelerine gitmek isteyen kaçak göçmenler, tüm geçiş yollarını denemeyi sürdürüyor. Göçmenler, deniz yolunun ölüm riski olması karayolunun da denetimler artması üzerine umuda yolculuklarını demir yoluyla denemeye başladı.
Göçmenlerin İstanbul- Edirne seferini yapan trene binip çıktıkları umuda yolculukları Edirne'de son buldu. Edirne Garı'nda polis gece yaptığı denetimlerde Yunanistan ve Bulgaristan'a geçmek için gelen Filistin, Cezayir, Fas, Tunus ve Libyalı 20 göçmeni gözaltına aldı. Gözaltına alınan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirilip işlemlerin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere, Edirne Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Yetkililer, otobüs ve kara yolunda polis ve jandarma ekiplerinin denetimlerini artması nedeniyle, göçmenlerin son günlerde Yunanistan ve Bulgaristan'a sınır Edirne'ye trenle seyahat etmelerinde artış olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Göçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bittiGöçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bittiGöçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bittiGöçmenlerin, trenle umuda yolculuğu Edirne'de bitti

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