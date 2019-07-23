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Göçmenlerin umuda yolculukları yarım kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2019 15:02 | Son Güncelleme

Savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerden ülkelerinden ayrılan göçmenlerin, daha iyi bir yaşam ümidiyle ölümü bile göze alarak çıktıları umuda yolcukları hüzünle sonuçlandı.

Savaş, iç karışıklık ya da ekonomik nedenlerden ülkelerinden ayrılan göçmenlerin, daha iyi bir yaşam ümidiyle ölümü bile göze alarak çıktıları umuda yolcukları hüzünle sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre 2019 yılının ilk 6,5 aylık döneminde toplam 144 göçmen trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerden hayatını kaybetti.
Avrupa’ya geçebilmek için Türkiye’yi geçiş güzergahı yapan göçmenler önce yasa dışı yollarla Türkiye’ye daha sonra Akdeniz, Ege hatta Karadeniz üzerinden yine aynı yollarla Avrupa’ya geçmeye çalışıyor. 2019’un ilk 6,5 ayında bu yolla Avrupa’ya geçmeye çalışan 28 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetti. Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadele kapsamında aldığı yoğun güvenlik önlemleri sayesinde geçmiş yıllara göre denizlerde yaşanan göçmen ölümleri azaldı. 2015’de 279 kişi, 2016’da 192, 2017’de 56, 2018’de 93 göçmen denizde boğularak hayatını kaybetmişti.

2019’un ilk 6,5 aylık döneminde 64 göçmen trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaçak yollarla ülkemize giriş yapmaya ya da başka şehirlere gitmeye çalışırken meydana gelen trafik kazalarında ise 2019’un ilk 6,5 aylık döneminde toplam 64 göçmen hayatını kaybetti. 2018 yılında trafik kazalarında 43 göçmen yaşamını yitirmişti.
Yine yasa dışı yollarla aynı dönemde Türkiye’ye giriş yapmaya çalışan 39 göçmen Van’da (İran sınırında) donarak, Yunanistan’a geçerek Avrupa’ya ulaşmaya çalışan 13 göçmen ise Edirne’de yaşamını yitirdi. Verilere göre, bu yılın 6,5 aylık döneminde 144 göçmen trafik kazası, donarak ve denizde boğulma gibi nedenlerden hayatını kaybetti.

Uluslararası sularda 16 bin 724 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığının düzensiz göçle mücadelesi sayesinde, bu yılın ilk 6,5 ayında “Türk Arama Kurtarma Bölgesi” içerisinde kalan kara suları ile uluslararası sularda 16 bin 724 düzensiz göçmenin hayatı kurtarıldı.

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