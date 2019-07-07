‘Göçmenlik İşlemlerinde Süreler Uzadı’

Başkan Donald Trump’ın Amerikan göçmenlik sistemine çok büyük reform getireceği iddiasıyla savunduğu “yeni göçmenlik planı” konusunda tartışmalar sürüyor.

Henüz yasa tasarısına dönüşmeyen ancak henüz plan aşamasındaki “yeni göçmenlik planına” demokratların dışında çok sayıda hukukçu ve bir çok sivil toplum örgütü de karşı çıkıyor. Trump’ın yeni göçmenlik planı yasalaşırsa ne gibi değişiklikler olacak. Trump’ın yeni planı uygulamaya konulabilecek mi? Bu soruların yanıtlarını, New York Barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut VOA Türkçe’ye verdi. Akbulut, yeni planın demokratların desteği olmadan yasalaşamayacağını kaydetti. Başkan Trump’ın göreve gelmesinin ardından ülkede göçmenlik işlemlerinde önemli bir yavaşlama olduğunu kaydetti.

“Tasarı değil bir plan”

Akbulut, Trump’ın yeni göçmenlik planıyla ilgili görüşlerini de şöyle ifade etti, ”Trump Ocak 2017’den beri görevde ve bir buçuk yılı daha kaldı. Şu anda yapılan bir tasarı değil bir plan. Bu planın da bir seçim yatırımı olduğunu düşünüyorum. Bir buçuk yıl içinde bu planların tasarı haline dönüşüp yasalaşması çok zor çünkü parlamentoda demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında dengeler değişti. Kongrede çoğunluk demokratlara geçti. Bu dengelerin değişmesi Trump’ın bu planının demokratların desteği olmadan olmayacağını gösteriyor.”