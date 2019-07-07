‘Göçmenlik İşlemlerinde Süreler Uzadı’

Başkan Donald Trump’ın Amerikan göçmenlik sistemine çok büyük reform getireceği iddiasıyla savunduğu “yeni göçmenlik planı” konusunda tartışmalar sürüyor.
Henüz yasa tasarısına dönüşmeyen ancak henüz plan aşamasındaki “yeni göçmenlik planına” demokratların dışında çok sayıda hukukçu ve bir çok sivil toplum örgütü de karşı çıkıyor. Trump’ın yeni göçmenlik planı yasalaşırsa ne gibi değişiklikler olacak. Trump’ın yeni planı uygulamaya konulabilecek mi? Bu soruların yanıtlarını, New York Barosu göçmenlik avukatı Cahit Akbulut VOA Türkçe’ye verdi. Akbulut, yeni planın demokratların desteği olmadan yasalaşamayacağını kaydetti. Başkan Trump’ın göreve gelmesinin ardından ülkede göçmenlik işlemlerinde önemli bir yavaşlama olduğunu kaydetti.
“Tasarı değil bir plan”
Akbulut, Trump’ın yeni göçmenlik planıyla ilgili görüşlerini de şöyle ifade etti, ”Trump Ocak 2017’den beri görevde ve bir buçuk yılı daha kaldı. Şu anda yapılan bir tasarı değil bir plan. Bu planın da bir seçim yatırımı olduğunu düşünüyorum. Bir buçuk yıl içinde bu planların tasarı haline dönüşüp yasalaşması çok zor çünkü parlamentoda demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında dengeler değişti. Kongrede çoğunluk demokratlara geçti. Bu dengelerin değişmesi Trump’ın bu planının demokratların desteği olmadan olmayacağını gösteriyor.”
Yeni puanlama sistemi
Trump’ın seçim öncesi göçmenlik reformlarıyla ilgili planda yeni bir puanlama sistemi getirilmek istendiğini belirten Akbulut, “Trump’ın en büyük sözü Meksika sınırına bir duvar örmekti. Oranın Amerika için büyük bir güvenlik sorunu olduğunu ifade ediyordu. Bu vesileyle hala duvar örmek konusunda bu iddiasını sürdürmekte. Fakat şu anda sunmuş olduğu plan içinde göçmenliğin esaslarını, Amerika’ya nasıl göçmen olarak gelineceğinin esaslarını değiştiren bir plan bu. Şu anda Amerika’da en çok gelinen yol aile ilişkili. Zincirleme göçmenlik deniliyor. Kişi yeşil kartını aldıktan sonra evleniyor, varsa çocuğunu getiriyor. Amerikan vatandaşıysa eş ve çocuğunu hatta anne ve babasını getirebiliyor. Bu tabi çoğalarak büyük rakamlara ulaşıyor. Şimdi bunların sayılarını biraz daha kısarak onun yerine Amerika’ya girecek olan kişilerin bir takım özellikleri olmasını istiyor. Puanlama sistemiyle, eğitim tecrübelerini göz önünde bulundurarak Amerika’ya green kart göçmenlik vizesi almasının yolunu açacağız diyor” ifadelerini kullandı.
Göçmenlik işlemleri yavaşladı
Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte göçmenlikle ilgili işlemlerin yavaşladığını kaydeden Akbulut, “Trump’ın göreve geldiği günün ertesinde en basit başvuru formlarında bile büyük değişikliklere gidildi. İki üç defa form üzerindeki bilgilerin değiştiğini gördük. Bunları takip etmekte zorlanıyoruz. Her yeni bir başvuruda formlara yeniden bir değişiklik var mı diye bakıyoruz. Bunun dışında işlem süreleri uzadı. Daha evvelde altı ayda takip ettiğimiz davalar şimdi bir sene bir buçuk seneye kadar çıktı. Bunun ötesinde uygulamalarda da sıkılaşmalar başladı. Daha evvelden daha rahat sonuç alabildiğimiz görüşmelere şimdi iki kez gitmemiz gerekiyor. Buda birikime sebep oluyor. Önceden vatandaşlık formunu doldurduğumuzda peşinden vatandaşlık görüşmesi geliyordu şimdi bir seneyi buluyor. Yeniden bir yapılanmadan söz ediyorlar eminim o yapılanma sağlandıktan sonra bu tür uygulamaların daha kısa süre içinde cevaplandırılacağını düşünüyorum. Bize öyle söylüyorlar bizde onlara inanmak zorundayız. İş kotasında ise başvurular hala devam ediyor ama daha fazla zaman alıyor. Lotodan çekilişle gelenlerde bu planın içinde elimine edilmesi, kaldırılmasına yönelik bir düşünce var şu anda. Kesin değil tabi bu. Demokratların onayı olmadan bu planın yasalaşması mümkün değil. Demokratların da bir planı vardı. Cumhuriyetçilerle birleşip, ortak bir yol bulup Amerika’ya daha sağlıklı bir göçmenlik planı getireceklerine inanıyorum” dedi.
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