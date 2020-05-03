Göçmenlik Konusunda Canlı Yayınla Yardım

Türk Amerikan Sanayi ve Ticaret Odası (TACCI), Corona virüsü nedeniyle iş dünyasının yaşadığı çeşitli sorunlarına yardımcı olmak için canlı yayınlar düzenliyor. TACCI Başkanı Dr. Ali Koçak, “Yaşanan salgın hastalık yüzünden üyelerimize kendi konularında uzman kişileri canlı yayınlara çıkartarak dertlerine çare bulmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar ticaret hukuku, vergi ve göçmenlik konusunda canlı yayınlar yaptık. Son göçmenlik yayınımıza Türkiye ve ABD’ den 155 kişi katıldı. Soruları yanıtlandı. Yayınlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.

TACCI’nin göçmenlik konusunda düzenlediği canlı yayında New York Barosu avukatı Cahit Akbulut, katılımcıların çeşitli sorularını yanıtladı. Akbulut, Trump’ın salgın hastalık sonrasında, göçmenlik konusunda almış olduğu yeni kararlarla ilgili bilgi verdi.

