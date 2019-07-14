Göçmenlik Polisi Büyük Kentlerde Tutuklamalara Başlıyor

Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisi (ICE) sınırdışı edilmesine karar verilen göçmenlerin tutuklanmasına yönelik operasyonlarına bugün başlıyor.

Başkan Donald Trump tarafından cuma günü teyit edilen operasyon özellikle Chicago, Los Angeles ve New York gibi büyük kentlerde kaçak yaşayan göçmen aileleri hedef alacak.

ICE’ın direktörlüğüne vekalet eden Matthew Albence, mahkeme listesinde yer alan Orta Amerikalı göçmenlerin sınırdışı operasyonunda en çok hedef alınacak kişiler olduğunu söyledi.

Demokrat Partili muhalefet, göçmen aileleri hedef alan bu operasyonun “insanlık dışı” olduğunu savunuyor. Ancak Trump’a kaçakları sınırdışı etme vaadinden dolayı oy veren Amerikalı seçmenlerin bu durumu memnunlukla karşılaması bekleniyor.

Sözkonusu kentlerin çoğu Demokrat Partili belediyelerce yönetiliyor ve operasyona destek vermeyeceğini yineleyen bu belediyeler, operasyona hedef olan kişilere haklarını anlatmak üzere özel telefon hatları kurdu. Demokrat Partili Kongre üyeleri de benzer faaliyetler başlatarak, göçmenlere “mahkeme tarafından verilen tutuklama emri göstermeyen” ICE polislerine kapılarını açmamaları, bir avukatla görüşmeden hiçbir şey konuşmamaları ya da hiçbir belge imzalamamaları konusunda uyarıyor.