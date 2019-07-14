Göçmenlik Polisi Büyük Kentlerde Tutuklamalara Başlıyor

Amerikan Göçmenlik ve Gümrük Polisi (ICE) sınırdışı edilmesine karar verilen göçmenlerin tutuklanmasına yönelik operasyonlarına bugün başlıyor.
Başkan Donald Trump tarafından cuma günü teyit edilen operasyon özellikle Chicago, Los Angeles ve New York gibi büyük kentlerde kaçak yaşayan göçmen aileleri hedef alacak.
ICE’ın direktörlüğüne vekalet eden Matthew Albence, mahkeme listesinde yer alan Orta Amerikalı göçmenlerin sınırdışı operasyonunda en çok hedef alınacak kişiler olduğunu söyledi.
Demokrat Partili muhalefet, göçmen aileleri hedef alan bu operasyonun “insanlık dışı” olduğunu savunuyor. Ancak Trump’a kaçakları sınırdışı etme vaadinden dolayı oy veren Amerikalı seçmenlerin bu durumu memnunlukla karşılaması bekleniyor.
Sözkonusu kentlerin çoğu Demokrat Partili belediyelerce yönetiliyor ve operasyona destek vermeyeceğini yineleyen bu belediyeler, operasyona hedef olan kişilere haklarını anlatmak üzere özel telefon hatları kurdu. Demokrat Partili Kongre üyeleri de benzer faaliyetler başlatarak, göçmenlere “mahkeme tarafından verilen tutuklama emri göstermeyen” ICE polislerine kapılarını açmamaları, bir avukatla görüşmeden hiçbir şey konuşmamaları ya da hiçbir belge imzalamamaları konusunda uyarıyor.
Trump Twitter mesajında göçmenlik polisinin ABD’ye kaçak giriş yapan milyonlarca kişinin tutuklanacağını iddia etse de yönetim yetkilileri bu sayının 2 bin kadar olduğunu söylüyor.
ICE direktör vekili Albence, polisin sınırdışı edilmesine karar veren aileleri tutuklayacağını, belgesiz olmaları durumunda aile bireylerinin de bölünebileceğini açıkladı.
Trump baskınları önceden duyurmuş, cuma günü yaptığı açıklamada da önceden yaptığı açıklamanın hedefteki göçmen ailelerin kaçmasına yardımcı olacağıyla ilgili iddiaların kendisini kaygılandırmadığını söylemişti.
Yeni tutuklamaların yapılmasının beklendiği bir dönemde ABD’nin güneybatı eyaletlerinde bulunan kaçak göçmen gözlem ve tutukevleri, aşırı kalabalık ve sağlıksız koşullardan dolayı büyük eleştirilere hedef oluyor. Eleştirilerin önemli bir bölümünü ise çocukların anne-babalarından koparılması alıyor.
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