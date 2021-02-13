"Göçmenlik Sisteminde Çok Büyük Değişiklikler Olacak"

20 Ocak’ta görevine başlayan ABD’nin yeni başkanı Joe Biden’ın, göçmenlikle ilgili yapmayı planladığı yeni reformlar ve izleyeceği yeni göçmenlik politikası şekilleniyor. Biden, göçmenlik konusunda Donald Trump’ın izlediği politikanın tamamen tersini uygulayıp ülkenin temel sorunlarından biri olan konuyla ilgili bir dizi reformu hayata geçirmeye hazırlanıyor. Biden, başkanlık görevine başlamasının ardından, eski Başkan Donald Trump ile seçim kampanyaları sırasında en büyük görüş ayrılığı yaşadığı göçmenlik sistemi konusunda reformlar için ilk günden harekete geçti. VOA Türkçe'ye konuşan New York Barosu göçmenlik avukatı Arda Beşkardeş, Biden yönetiminin göçmenlik konusunda köklü değişiklikler yaparak, ülkede göçmenlik kurumunun kültürünü tamamen değiştirmeye hazırlandığını söyledi. 26 yıldır ABD’de göçmenlik avukatlığı yapan Beşkardeş, aynı zamanda New York’taki CUNY Üniversitesi’nin göçmenlik avukatlığını yapıyor. Avukat Beşkardeş, dünyanın en büyük uluslararası eğitim derneği, Uluslararası Eğitimciler Birliği (Association of International Educators- NAFSA) üyesi ve sertifikalı olarak bu kuruluşta eğitimcilik yapıyor.

Beşkardeş, VOA Türkçe’ye, ülkenin göçmenlik politikalarında Trump sonrasında Biden yönetimiyle yaşanacak değişimi değerlendirdi. Beşkardeş, Trump döneminde yabancı öğrencilere yönelik "dışlayıcı ve bezdirici bir politika" uygulandığını ancak yabancı öğrencilerin, Biden döneminde birçok rahatlatıcı yeni haklara kavuşacağını kaydetti. “ABD’de göçmenlik sistemini kökten değiştirmek istiyor” Avukat Beşkardeş, Biden’ın seçim kampanyası sırasında, kendi oy tabanına göçmenlikle ilgili sözler verdiğini belirterek, göreve başlamasının hemen ardından bu sözleri tutacağını gösterdiğini ifade etti. Beşkardeş, “Biden göreve başladıktan sonra ilk yaptığı şey Trump’ın yürürlüğe koyduğu bir takım kanun hükmündeki kararnameleri sonlandırmak oldu. Kendi vizyonundaki göçmenlikle ilgili reformları açıkladı. Biden’ın göçmenlikle ilgili vizyonu öncelikle sistemi kökten değiştirmek” dedi. “Yasa dışı göçmenlere af” Beşkardeş, Biden’ın göçmenlik konusundaki vizyonunu gerçekleştirmek için süratle harekete geçtiğini belirterek, yeni başkanın göçmenlik konusundaki vizyonunu şöyle ifade etti:

“Öncelikli hedefi ülkede yasa dışı durumdakilere af çıkartmak olacak. 25-30 yıllık bir hayal olan ‘DACA’ diye adlandırdığımız, çocukluğunda Amerika’ya getirilmiş ve buradan sınır dışı edilmesi engellenmiş çocukların yasallaşma sürecini hızlandıracak. Amerika’ya gelen öğrencilerin ülkede daha rahat kalmaları ve çalışmalarını sağlayacak. Amerika’da yasadışı durumda olan kişilere ‘Green Card’ vererek vatandaşlık yolu açacak. Göçmenlikle ilgili çalışma vizelerini çağdaş bir hale getirmeyi öncelik sayacak. Biden, vizyonunu gerçekleştirmek için işe başlar başlamaz düğmeye bastı” dedi. “Göçmenlik reformların kongreden geçme süreci zaman alacak” Biden’ın göçmenlik konusundaki vizyonunu gerçekleştirmesi için Kongre desteğine ihtiyacı olduğunu kaydeden Beşkardeş, “Biden’ın isteklerinin Kongre'den geçmesi için çok ciddi bir çalışma gerekiyor. 1990 ve 1996 yıllarında Kongre'den geçen göçmenlik yasalarındaki gibi köklü değişiklikler gerekiyor. Biden'ın, göçmenlik sisteminin yüzde 75’ini değiştirmeye yönelik bir düşüncesi var. Bu sadece bir proje. Bu tür köklü değişiklikler idare tarafından kanun hükmünde kararnamelerle yapılamaz. Bunların yasama tarafından yani Amerikan Kongresi tarafından yapılması gerekiyor. Biden’ın bahsettiği parametreler çerçevesinde bu kadar kapsamlı bir değişikliğin yapılması için bu reformların Kongre'den geçmesi için ciddi bir pazarlık süreci yaşanacak. Biden, bu pazarlık sürecini çok iyi bilen tecrübeli bir siyasetçi. Biden, pazarlığı çok yüksekten başlattı. Herkesin göçmenlik konusundaki istediklerini tamamen sağlayamasa bile herkesi tatmin edecek bir uzlaşı sağlayacak gibi görünüyor. Biden’ın tüm reform planı ağzından çıktığı gibi gerçekleşmeyebilir, Biden’ın reformlarının Kongre'den geçmesi benim tahminin en az bir buçuk, iki yıl bir zaman alacak” dedi.