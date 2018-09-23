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Göçmenlikle İlgili Yeni Düzenleme Önerisi

23.09.2018 20:38 | Son Güncelleme

İç Güvenlik Bakanlığı, ABD’ye gelmek ve burada kalmak isteyenlerin gıda, ilaç ve konut yardımı gibi kamu yardımlarına bağımlı olmadıklarından emin olunmasını öngören bir düzenleme için öneri sundu

Göçmenlikle İlgili Yeni Düzenleme Önerisi

İç Güvenlik Bakanlığı, ABD’ye gelmek ve burada kalmak isteyenlerin gıda, ilaç ve konut yardımı gibi kamu yardımlarına bağımlı olmadıklarından emin olunmasını öngören bir düzenleme için öneri sundu.

Online yapılan açıklamada İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, bakanlığın şeffaflık adına halkın görüşlerini almak istediğini kaydetti.

Nielsen, önerilen düzenlemenin göçmenlerin kendilerine yetmesini ve Amerikalı vergi mükelleflerine yük olmamalarının hedeflediğini kaydetti.

Açıklamada bireylerin kabul edilmezliğinin kamuya yük olmaları üzerinden değerlendirileceği belirtildi. ‘‘Kamuya yük olma’’nınsa kişilerin belli kamu yardımlarından belli eşiğin üzerinde ve belli bir zamanın üzerinde faydalanma olarak tanımlandığı bildirildi.

Açıklamada kamu yardımına örnek olarak federal, eyalet, yerel ve topluluk bazında gelir sağlanması, gıda yardımı, bazı sağlık yardımları, kamunun karşıladığı uzun süreli hastane masrafları ve konut yardımı gibi yardımlar gösterildi.

Gelecek haftalarda resmen yayınlanacak öneri konusunda halkın online ya da postayla yorumlarını göndermek için 60 günü var.

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