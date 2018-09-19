"Göçü suçlama oyununu bırakın"

Tusk, Brexit'e yönelik zamanın hızla ilerlediğini, geriye kalan zaman zarfında bu konuyu ele almak için yapılacak görüşmelerin öneminin altını çizerek, yarın yapılacak toplantıda Brexit konusunun görüşüleceğini ve bu konuya ilişkin kasım ayında yeni bir toplantı teklifinde bulunacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'in negatif etkilerinin azaltılması yönünde ülkesinin yaklaşım ve isteğini hatırlatan Tusk, güvenlik ve dış politikada İngiltere'nin AB ile yakın iş birliği içinde hareket etmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Avusturya’nın Salzburg kentinde iki gün sürecek AB Gayriresmi Devlet Başkanları Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Tusk, AB ve İngiltere arasındaki Brexit görüşmelerine ilişkin çeşitli senaryoların hali hazırda mümkün olduğunu belirtti.

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, birlik içinde kimi ülkelerin göç konusunu siyasi malzeme olarak kullandığına dikkati çekerek, "Bu akşam liderlere, göçü suçlama oyununu bırakmaları çağrısında bulunacağım." dedi.

- "Göçmenler, siyasi malzeme olarak kullanılıyor"

Devlet başkanları ile basına kapalı olarak gerçekleştirilecek çalışma yemeğinde bir araya geleceğini vurgulayan Tusk, "Bu akşam liderlere göçü suçlama oyununu bırakmaları çağrısında bulunacağım." ifadesini kullandı.

Tusk, 2015 yılında göçmen sayısının yaklaşık 2 milyona ulaştığını ancak bu yılki verilere göre sayının 100 bine gerilediğine işaret ederek, "Gerçek şu ki, bu veri göç sorunun öncesinden daha az. Siyasi durumdan faydalanmak yerine gerçeklere odaklanarak hareket etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Düzensiz göçmen akınını çözmek isteyenlerle, bunu siyasi malzeme olarak kullananlar olarak daha fazla bölünemeyiz." görüşünü paylaşan Donald Tusk, AB'nin Kuzey Afrika ülkeleriyle derinleştirmek istediği iş birliği için ülkelerin desteğini isteyeceğini kaydetti.

