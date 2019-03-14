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Göçük altında kalan 2 bekçiyi arama çalışmaları devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kaldığı belirtilen 2 bekçiye ulaşma çabası devam ediyor - Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen uzman ekipler, bekçilerin birbirlerine yakın bir alanda olduklarını değerlendiriyor - Bölgede devam eden kayma riski nedeniyle çalışmalara zaman zaman ara verilerek, hafriyat dolgu çalışması yapılıyor

İZMİR (AA) - İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte toprak altında kaldığı değerlendirilen 2 bekçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önündeki metro vagonu yer altı park alanı inşaatında dün meydana gelen göçükte toprak altında kaldığı belirtilen 2 bekçiyi arama çalışmalarına gece boyunca devam edildi.

Alandaki göçük riskinin devam etmesi nedeniyle zaman zaman çalışmalara ara verilmek zorunda kalındı.

İş makinaları bölgede yeni bir göçük meydana gelmemesi için hafriyat ve dolgu çalışması yapıyor.

İnşaat mühendislerinin inceleme yaptığı alanda, baskı altında olduğu tespit edilen beton bloklar kamyonlarla dökülen kaya ve toprak malzemelerle sabitleniyor.

Göçük nedeniyle tonlarca ağırlığındaki inşaat demirleri ve çeşitli inşaat malzemeleri de kule vinçlerle alandan kaldırılarak temizlendi.

Beton blokların kaldırılma işleminin başlatılması için göçük riskinin ortadan kalkmasının beklendiği belirtildi.

- Bekçiler sıkıntıyı fark etmiş

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinatörlüğünde itfaiye ve AKS 110 ekiplerinin katılımıyla yürütülen çalışmalarda, kokuya duyarlı dedektör köpekler de kullanılıyor.

Uzman ekipler, bekçilerin yerinin tespiti için güvenlik kamerası görüntülerini bir kez daha inceledi. Görüntülerde, dün sabaha karşı saat 03.30 sularında, bulundukları yerden çıkan iki bekçinin, fenerle birbirlerine paralel şekilde inşaat alanında gezdiklerinin görüldüğü belirtildi.

Yetkililer, bekçilerin inşaat alanında, kaymadan kaynaklı bir ses duymaları üzerine alana çıktıklarını değerlendiriyor.

Öte yandan, Türk Kızılay da bölgede umutlu bekleyişini sürdüren 2 bekçinin yakınları ve çalışanlar için kurduğu ikram çadırında çay ve çorba dağıtımı yapıyor.

- Olay

Dün, Konak ilçesi Halkapınar Spor Salonu önünde yapımı devam eden İzmir Büyükşehir Belediyesine ait metro vagonu yer altı park alanı inşaatındaki sabah vardiyasına gelen görevliler, 2 bekçinin olmaması ve bölgede göçük oluşması üzerine durumu yetkililere bildirmiş, incelemede, görevlilerin göçük altında kaldığı değerlendirilerek, kurtarma çalışması başlatılmıştı.

İzmir Valiliği de olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

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AFAD AKS 110 göçük metro inşaatı yeraltı otoparkı

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