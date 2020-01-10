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  4. Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

Göçük altında kalan 2 işçiyi itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:15 | Son Güncelleme

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi.

Uğurcan KARAOĞLU/LÜLEBURGAZ (Kırklareli), (DHA)- KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, yapımı süren devlet hastanesi bahçesindeki kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz'ın İstiklal Mahallesi'nde yapımı devam eden devlet hastanesi bahçesinde bugün işçilerin kanal kazısı sırasında göçük meydana geldi. 2 işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye Lüleburgaz Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla 2 işçi kısa sürede toprak altından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı işçiler, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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