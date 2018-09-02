Göçük altında kalan baba ve oğlu kurtarıldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde, su borusu için kanal kazmaya çalıştıkları sırada toprak altında kalan baba ve oğlu kurtarılarak, tedavi altına alındı.

Küpeler Mahallesi Kuzyaka mevkisinde Ahmet İncirlikaya (53), kendisine ait tarlada oğlu İbrahim İncirlikaya ile iş makinasıyla su borusu döşemek üzere kanal kazmaya başladı.

Kazı sonrası yaklaşık 4 metrelik kanala inen baba oğul, bu sırada toprak kayması sonucu göçük altında kaldı.

Mahalle sakinlerinin müdahalesiyle çıkarılan baba oğul, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göçük sırasında kafasına aldığı darbe nedeniyle hayati tehlikesi bulunan İbrahim İncirlikaya, hava ambulansıyla Salihli Devlet Hastanesine götürüldü.

Sol dizinde kırık tespit edilen babanın ise tedavisine devam ediliyor.

