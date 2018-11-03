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Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 14:06 | Son Güncelleme

ÜMRANİYE'de Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçüğün altında kalan güvenlik görevlisi Mehmet Altun (23) gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı  

Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-(DHA)-ÜMRANİYE'de Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesinin yanındaki yolda meydana gelen göçüğün altında kalan güvenlik görevlisi Mehmet Altun (23) gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Baba Mevlüt Altun cenaze sırasında ayakta durmakta güçlük çekerken cenazeye gelenler metro yapımı üstlenen firmanın çelengini yere attı.

Parseller Mahallesi'nde Dudullu-Bostancı metro hattı şantiyesinin yanındaki yolda göçük meydana gelmiş, olay yerinin yanındaki bir siteye ait güvenlik kulübesi de göçük altında kalmıştı. Güvenlik kulübesinde görevli Güray Halat (24) ile Mehmet Altun(23) ise toprak altında kalarak hayatını kaybetmişti. Mehmet Altun'un cansız bedeni sabah saatlerinde, Güray Halat cansız bedeni ise uzun uğraşlar sonucu öğleden sonra toprağın altından çıkartılmıştı.

23 yaşındaki Mehmet Altun için öğle vaktinde Bedir Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi, yakınları ve Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can katıldı. Cenazede baba Mevlüt Altun ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye gelenler metro yapımı üstlenen firmanın gönderdiği çelengi tepki olarak yere attı. Mehmet Altun'un cenazesi kılınan namazın ardından Yenidoğan mezarlığında toprağa verildi.
(FOTOĞRAFLI)

(Geniş haber) Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı (Geniş haber) Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı (Geniş haber) Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı (Geniş haber) Göçük altında kalan güvenlik görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

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