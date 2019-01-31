Göçük altında kalan hurdacının cenazesini alan olmadı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, aşırı yağmur nedeniyle arka cephesi çöken 3 katlı eski binanın enkazı altında kalarak, yaşamını yitiren hurdacı İbrahim Yardım'ın (58) cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasına rağmen 1 haftadır alan olmaması nedeniyle İzmir Adli Tıp Kurumu morgunda tutuluyor.

Olay, 24 Ocak'ta, İkiçeşmelik semti 940 Sokak 6 numaradaki eski binada meydana geldi. Sokaktaki 3 katlı eski binanın arka tarafında, saat 15.30 sıralarında, sağanağın da etkisiyle çatı ve duvarların bir bölümü çöktü. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çökme sırasında binada bulunan ve hurdacılık yapan 2 kişiden Cumali Arslanömer, yaralı kurtarılırken, kaldırıldığı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. İbrahim Yardım'ın ise AFAD ve AKS ekiplerinin yaklaşık 9 saat süren çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Yardım'ın cesedi, savcının incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Aynı gün getirildiği İzmir Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan İbrahim Yardım'ın cenazesini, bugüne kadar teslim alan olmadı. Yardım'ın cenazesinin, 15 günlük yasal süre içinde herhangi bir yakını tarafından teslim alınmazsa kimsesizler mezarlığında defnedileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



