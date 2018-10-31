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Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 00:07 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aslan (34) hayatını kaybetti.

Göçük altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesindeki kömür işletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan Mustafa Aslan (34) hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.30 sıralarında Kışla Mahallesi'ndeki Afşin-Elbistan Linyitleri Kömür İşletmesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işletmedeki taşeron firmalarından birine ait iş makinesi çalışırken göçük meydana geldi. O sırada olay yerinde olan şef Mustafa Aslan toprak altında kaldı İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan çalışmalar sonunda göçük altında çıkarılan Mustafa Aslan, ambulansla götürüldüğü Elbistan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlattı.

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