HABER

Göçük altında kalan işçi, yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

BURSA'da BUSKİ ekiplerinin yaptığı yağmur suyu drenaj sistemi çalışmasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan Ali Rıza Kaçar (36), yaralandı.

Göçük altında kalan işçi, yaralandı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da BUSKİ ekiplerinin yaptığı yağmur suyu drenaj sistemi çalışmasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan Ali Rıza Kaçar (36), yaralandı.
Bursa Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü (BUSKİ) ekiplerinin merkez Nilüfer ilçesi Doğan Avcıoğlu Caddesi'nde yaptığı yağmur suyu drenaj sistemi çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göğsüne kadar toprak altında kalan Ali Rıza Kaçar, yaralandı. Ekip arkadaşları tarafından kurtarılan Ali Rıza Kaçar, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kaçar'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Göçük altında kalan işçi, yaralandıGöçük altında kalan işçi, yaralandıGöçük altında kalan işçi, yaralandıGöçük altında kalan işçi, yaralandı

PARTNERBeklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!Beklenen gün geldi! Bu indirimler hiç bir yerde görülmedi!
Çanakkale’de 43 kaçak yakalandıÇanakkale’de 43 kaçak yakalandı
Edirne'de sahte içki imalatçısına 1 milyon 173 bin lira cezaEdirne'de sahte içki imalatçısına 1 milyon 173 bin lira ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Kayıpşehir'den Urartu kalıntıları çıktı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Ofis basıp dehşet saçan kızlar hakimin kararıyla yıkıldı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Eşi ve çocukları tarafından vahşice öldürüldü! Tüyler ürperten ayrıntı

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Okul basan polisten şoke eden iddia! ‘Gel bakalım buraya sana tecavüz eden kim’

Eski sevgili dehşeti! 'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...

Eski sevgili dehşeti! 'Müstehcen fotoğraflarını yayarım' diye tehdit edip...

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.