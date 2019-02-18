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Göçük altında kalan işçilerin isimleri belirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 12:29 | Son Güncelleme

Muğla’nın Milas ilçesi Sarıkısık Dağı’ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçilerin isimleri belirlendi.Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı.

Göçük altında kalan işçilerin isimleri belirlendi

Muğla’nın Milas ilçesi Sarıkısık Dağı’ndaki maden ocağında meydana gelen göçükte, kayaların altında kalan işçilerin isimleri belirlendi.
Muğla’nın Milas ilçesi ile Aydın’ın Karpuzlu ilçesi sınırında yer alan ve merkeze oldukça uzak ve ulaşımın güç olduğu bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri ulaştı. Göçük altında Servet Çapacıoğlu, Şükrü Otlak ve soyismi henüz tespit edilemeyen Engin isimli işçilerin olduğu belirtildi.
Saat 10.45 sıralarında Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Göçük altında kalan işçilerin isimleri belirlendi

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