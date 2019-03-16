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Göçük altında kalan işçinin cenazesi alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

İzmir’de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi’nin (69) cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından yakınlarına teslim edilecek.İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz çarşamba günü göçük meydana geldi.

İzmir’de, metro yer altı parkında yaşanan göçük sebebiyle toprak altında kalan ve günler sonra cansız bedenlerine ulaşılan Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından teslim alınırken, Mehmet Çiftçi’nin (69) cenazesi ise otopsi işlemlerinin bitmesinin ardından yakınlarına teslim edilecek.
İzmir’in Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında geçtiğimiz çarşamba günü göçük meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarında dün öğle saatlerinde işçi Mehmet Ali Yalçın’ın (65) cesedine ulaşıldı. Kayıp diğer işçi Mehmet Çiftçi’den (69) de dün gece saatlerinde acı haber geldi. İşçilerin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yalçın’ın cenazesi, bugün ailesi tarafından teslim alındı. Mehmet Ali Yalçın’ın cenazesi, Naldöken Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. Mehmet Çiftçi’nin cenazesi de otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınları tarafından teslim alınacak.

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