Göçük altında kalan itfaiyeci özel elbisesini kestirmek istememiş

"İlk müdahale sonrası ambulansla hastaneye götürdüler. Bu esnada mesai arkadaşlarım hep yanımdaydı. Hastanede yüksek ısıya ve darbelere dayanıklı itfaiye elbisemi kesmek istediler. Buna itiraz ettim çünkü o benim hayatımı kurtardı. Devletimin bana verdiği elbiseyi kestirmeyerek masraf olmasın istedim. 100 liralık bir malzeme değildi. Amirlerim gelip bana 'senden daha değerli değil önemli olan sağlığın' dedikten sonra kestiler."

Uğur, hayatını hiçe sayarak görevini yerine getirmeye çalıştığını sözlerine ekledi.

İtfaiye amiri Halil Akın da personelinin hastanede elbisesini kestirmemek için uğraştığına tanık olunca ağladığını dile getirdi.

Mesai arkadaşının göçük altında kaldığını haber alınca hemen hastaneye gittiğini vurgulayan Akın, "Burada sağlık ekiplerinden 'sakın elbisemi kesmeyin diye' talebi oldu. Ben hemen duruma müdahale ederek elbisenin kesilmesini söyledim ve ikna oldu. Personelimi örnek davranışından dolayı kutluyorum." diye konuştu.

