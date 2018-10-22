Göçük altında kalan kadın toprağa verildi

Kamil AKYOL/DEMİRCİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Demirci ilçesinde çöken 2 katlı kerpiç evin enkazı altında kalarak hayatını kaybeden 40 yaşındaki Fadime Özdemir toprağa verildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fadime Özdemir'in yaşadığı iki katlı kerpiç ev henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İtfaiye ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından göçük altında kalan Fadime Özdemir'in cansız bedeni çıkarıldı. Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilen Özdemir'in cansız bedeni, bugün gözyaşı arasında Çamköy Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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