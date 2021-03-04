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Göçük altında kalan madencinin cansız bedenine ulaşıldı

04.03.2021 12:10 | Son Güncelleme:
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Göçük altında kalan madencinin cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dört gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde dört gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler Gazi Baytimur’un cenazesini tespit edildiği bölgeden çıkartmak için çalışmalarına devam ediyor.
Kalkım beldesinin Karaaydın köyünde kurşun madeni ocağındaki arama kurtarma çalışması, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü koordinesinde görevli madenciler tarafından yürütülüyor. 4. gün Gazi Baytimur’un (34) göçük altındaki yeri belirlendi. Yapılan çalışma sonrasında Baytimur’un cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler göçük altında kalan Baytimur’un çıkarılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan basın açıklamasında, "Yenice ilçesinde maden ocağı çökmesi sonucu meydan gelen kazada göçük altında kalan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır" denildi.
Baytimur’un cansız bedeninin maden ocağından çıkartıldıktan sonra adlî tıp incelemesi için Bursa’ya gönderileceği öğrenildi.

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