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  4. Göçük altında kalan madenciyi arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor

Göçük altında kalan madenciyi arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor

02.03.2021 12:34 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyü Kazdağları Döşemedere mevkiinde bulunan kurşun madeni ocağında dün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçiyi arama çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor.
Yenice ilçesinin Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyü Kazdağları Döşemedere mevkiinde bulunan kurşun madeni ocağında dün saat 15.30 sıralarında göçük meydana geldi. Kazdağları eteklerindeki maden ocağında meydana gelen göçükte, Gazi Baytimur adlı işçi tahkimatın çökmesi sonucu maden galerisi girişine 7 metre uzaklıkta göçük altında kaldı. Jandarma, UMKE, 112 Acil Servis ve Kalkım Belediyesi ekipleri madene sevk edildi. Ekipler gece saatlerinde de göçük altındaki işçiye ulaşmak için aralıksız çalışma yaptı.
Çalışmalar ikinci günde de devam etti. Göçük olan maden galerisinde güçlendirme çalışmaları devam ederken, bir yandan da göçüğün oluşturduğu yığınlar özel maden iş makineleri ile ocaktan çıkarılıyor. Kazdağları’nda çalışmaların olduğu bölgede zaman zaman kar yağıyor.

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