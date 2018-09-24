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Göçük altında ölen işçi toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 17:43 | Son Güncelleme

BARTIN'da hastane inşaatındaki göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren Hayati Erdoğan (40), memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), (DHA)- BARTIN'da hastane inşaatındaki göçükte toprak altında kalarak yaşamını yitiren Hayati Erdoğan (40), memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Olay, Bartın'ın Şiremirçavuş Mahallesi'ndeki devlet hastanesi inşaatında dün meydana geldi. İnşaatta göçük altında kalan Hayati Erdoğan yaşamını yitirdi. Erdoğan için memleketi Trabzon'un Maçka ilçesinde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazede Hayati Erdoğan'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı. Arıkaya Taşköprü Camisi'nde kılınan namazın ardından Erdoğan'ın cenazesi toprağa verildi. 'İHMAL OLUP OLMADIĞINI ARAŞTIRACAĞIZ' Hayati Erdoğan'ın ağabeyi Hüseyin Erdoğan olayda bir ihmal olup olmadığının takipçisi olacaklarını belirterek, "Bize verilen bilgi, kullandığı kamyonuyla göçük altında kaldığı. 10 yıldır aynı şirkette çalışıyordu. Ramazan Bayramı'ndan hemen sonra Bartın'a gitmişti. Kurban Bayramı'nda izne geldi. 3 gün kaldı ve hemen döndü. Kardeşimin 3 kız çocuğu var, en küçüğü 2.5 aylık. Eslem'i bir kere gördü. Doğduğunda bile görmemişti. Kurban Bayramı'nda 3 günlük izne gelip tekrardan gitmişti. Aldığımız haberlere göre, acele edilerek ortaya çıkan bir ihmal var gibi görünüyor. Ama kimseyi zan altında bırakmak istemiyoruz. Araştırmalarımızı yapacağız" dedi.

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