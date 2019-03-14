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Göçük altındaki bekçi, zeminin bozukluğunu çocuklarına anlatmış

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 15:49 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan Mehmet Ali Yalçın’ın, çocuklarına çalıştığı zeminin bozuk olduğunu ve ara ara göçüklerin yaşandığını söylediği ortaya çıktı.Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Göçük altındaki bekçi, zeminin bozukluğunu çocuklarına anlatmış

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan Mehmet Ali Yalçın’ın, çocuklarına çalıştığı zeminin bozuk olduğunu ve ara ara göçüklerin yaşandığını söylediği ortaya çıktı.
Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi’nin yakınları, olay yerinden bir saniye bile ayrılmazken, enkazın altından gelecek olan güzel haberleri bekliyor. Enkaz altında olan babaları Mehmet Ali Yalçın’ı umutla bekleyen oğlu Sinan Yalçın (42), yaşanan olayda ihmallerin olduğunu öne sürdü. Yalçın, "Hiçbir yetkiliden bilgi alamıyoruz. Belediyenin burada görevlendirdiği yetkilinin de hiçbir yetkisi yok. Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Enkaz alanından 700 ton demir çıkarıldı. Bunun hiçbir açıklaması yok. Bu kaza değil cinayet. Buranın zemin etüdünü yapanlar bu zeminin altının balçık olduğunu bilmiyorlar mıydı? Yağmurun yağacağı belliyken neden bu malzemeleri bu alana yığdılar? Bize bu soruların cevabını veren hiç kimse yok" dedi.

"Zemin bozuk" diye söylemiş
Mehmet Ali Yalçın’ın zeminin bozuk olduğunu daha önce kendilerine söylediğini belirten Yalçın, "Babam aynı firmanın başka bir işinde yaklaşık 2 yıl çalıştıktan sonra bir aydır burada çalışıyor. Bize zaman zaman zeminin bozuk olduğunu söylemişti. Özellikle yağmurlardan sonra küçük küçük çökmelerin olduğundan bahsetmişti. Alanımız olmadığı için dikkate almıyorduk” ifadelerini kullandı.
Babasının borcu sebebiyle gece bekçiliği yaptığını belirten acılı evlat, şöyle devam etti:
"Borcu vardı. O yaşta bir insan gece evinden kalkıp da buraya gelip çalışmaz. İhtiyacı vardı. Perişan olduk. Babam sağ ise bulsunlar. Yok ölmüşse de cenazesini teslim etsinler. Bu kadar zamandır iğneyle kuyu kazdılar. Böyle giderse bir haftaya çıkmaz."

Göçük altındaki bekçi, zeminin bozukluğunu çocuklarına anlatmış

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