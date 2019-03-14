Göçük altındaki bekçi, zeminin bozukluğunu çocuklarına anlatmış

İzmir’in Konak ilçesinde meydana gelen göçükte enkaz altında kalan Mehmet Ali Yalçın’ın, çocuklarına çalıştığı zeminin bozuk olduğunu ve ara ara göçüklerin yaşandığını söylediği ortaya çıktı.

Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde, metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte, enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Mehmet Ali Yalçın ve Mehmet Çiftçi’nin yakınları, olay yerinden bir saniye bile ayrılmazken, enkazın altından gelecek olan güzel haberleri bekliyor. Enkaz altında olan babaları Mehmet Ali Yalçın’ı umutla bekleyen oğlu Sinan Yalçın (42), yaşanan olayda ihmallerin olduğunu öne sürdü. Yalçın, "Hiçbir yetkiliden bilgi alamıyoruz. Belediyenin burada görevlendirdiği yetkilinin de hiçbir yetkisi yok. Olayda ihmal olduğunu düşünüyoruz. Enkaz alanından 700 ton demir çıkarıldı. Bunun hiçbir açıklaması yok. Bu kaza değil cinayet. Buranın zemin etüdünü yapanlar bu zeminin altının balçık olduğunu bilmiyorlar mıydı? Yağmurun yağacağı belliyken neden bu malzemeleri bu alana yığdılar? Bize bu soruların cevabını veren hiç kimse yok" dedi.