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Göçük altındaki işçilerin yakınlarından tepki

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 20:06 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin yakınları çalışmaların yavaş ilerlediği gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi.

İzmir’in Konak ilçesinde metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçinin yakınları çalışmaların yavaş ilerlediği gerekçesiyle ekiplere tepki gösterdi. Tepkili aileleri AFAD görevlileri sakinleştirdi.

Konak ilçesinde bulunan Halkapınar semtinde metro vagonları için yapılan yeraltı park alanının inşaatında meydana gelen göçükte enkaz altında kalan 2 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve yüklenici firmaya ait çalışanlar, inşaat alanında bekçi olarak görev yapan Mehmet Ali Yalçın (65) ve Mehmet Çiftçi’ye (69) ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışırken, iki vatandaşın ailesi de göçük alanından bir saniye dahi ayrılmayarak gelecek olumlu haberleri bekliyor. Arama kurtarma ekipleri çalışmalara ara vermeden devam ederken, acılı ailelerin bazı fertleri aramaların yavaş ilerlediği gerekçisiyle çalışanlara tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar, sabahtan bu yana beklediklerini ve çalışmaların yavaş ilerlediğini iddia etti.

Görevliler sakinleştirdi
Ailelerin tepkilerinin ardından yanlarına gelen bir AFAD görevlisi, çalışmalar hakkında bilgi verdi ve sabırlı olmalarını istedi. Çalışmaların yavaş ilerlemediğini belirten görevli, “Biz göçük alanında olması gerektiği gibi çalışıyoruz. Eğer bu süreci hızlandırırsak enkaz altında kalan 2 vatandaşımızın yaşama şansını azaltırız” dedi. Bunun üzerine AFAD görevlisi, tepki gösteren vatandaşları alarak çalışmaların yapıldığı alana götürdü ve çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam etti.

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