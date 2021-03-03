HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göçük altındaki madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Göçük altındaki madenciyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

03.03.2021 14:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde göçüğün yaşandığı maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 3.

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde göçüğün yaşandığı maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları 3. Günde de devam ediyor
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde 3 gün önce göçük meydana gelen maden ocağında mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmasına arılıksız devam ediliyor. Kalkım beldesine bağlı Karaaydın köyünde kurşun madeni çıkarılan ocaktaki arama kurtarma çalışması devam ediyor. İşçi Gazi Baytimur’a ulaşılması için çalışmaların sürdüğü bölgede jandarma, AFAD ve UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri de görev yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kamp planı yapanlar için hayat kurtaran önerilerKamp planı yapanlar için hayat kurtaran öneriler
Damadını ağır yaralayan kayınpederle ilgili flaş gelişmeDamadını ağır yaralayan kayınpederle ilgili flaş gelişme
Hakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yoluHakim nasıl olunur? İdari, mali, ticari hakim olma yolu
1/

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

Evlilik vaadiyle kandırıp fuhşa zorlanan Seda'yı ölümle tehdit etmişler

Sevgiliden iğrenç tuzak: Başka erkeklerle birlikte olmalısın

Sinop'ta şoke eden olay! 6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

6 günde 41 eve girdi, 200 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu! Sağlık çalışanlarına saldırı davasında karar verildi

Sağlık çalışanlarına saldırı davasında karar verildi

Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Hayvanları yüzünden uyarılınca çatıya çıkıp intihara kalkıştı

Damadını ağır yaralayan kayınpedere ömür boyu hapis istendi

Damadını ağır yaralayan kayınpederle ilgili flaş gelişme

Halifelik ne zaman kaldırıldı? İşte halifeliğin kaldırılma tarihi!

Halifelik bugün kaldırıldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.