Göçük altından çıkarılan Havva, hastaneye getirildi

Kartal’da çöken binanın enkazından kurtarılan Azra Havva Tekgöz isimli çocuk, tedavi edilmek üzere hastaneye getirildi.
Kartal’da binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten sağ çıkarılan Azra Havva Tekgöz isimli küçük kız, göçük altından çıkarıldıktan kısa süre sonra hastaneye getirildi. Küçük kız hastanede tedavi altına alındı.
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