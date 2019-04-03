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Göçük bölgesi yakınında çocukların tehlikeli oyunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 18:42 | Son Güncelleme

İZMİR'de, geçen ay Halkapınar semtindeki metro vagonları otoparkı inşaatında göçüğün meydana geldiği alanın yakınında biriken suya yüzmek için giren çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi.

Göçük bölgesi yakınında çocukların tehlikeli oyunu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, geçen ay Halkapınar semtindeki metro vagonları otoparkı inşaatında göçüğün meydana geldiği alanın yakınında biriken suya yüzmek için giren çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halkapınar'da 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yer altı parkı inşaatında, geçen 13 Mart'ta göçük meydana geldi ve 2 bekçi hayatını kaybetti. Göçüğün meydana geldiği alınan yakınında biriken suya, bugün 2 çocuk yüzmek için girdi. Sudaki çocukların tehlikeli oyununu gören bir kişi, onları uyardı. Bunun üzerine sudan çıkan çocuklar bölgeden ayrıldı.

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Göçük bölgesi yakınında çocukların tehlikeli oyunuGöçük bölgesi yakınında çocukların tehlikeli oyunu

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