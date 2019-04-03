Göçük bölgesi yakınında çocukların tehlikeli oyunu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, geçen ay Halkapınar semtindeki metro vagonları otoparkı inşaatında göçüğün meydana geldiği alanın yakınında biriken suya yüzmek için giren çocuklar, yürekleri ağızlara getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Halkapınar'da 115 metro vagonu kapasiteli 2 katlı yer altı parkı inşaatında, geçen 13 Mart'ta göçük meydana geldi ve 2 bekçi hayatını kaybetti. Göçüğün meydana geldiği alınan yakınında biriken suya, bugün 2 çocuk yüzmek için girdi. Sudaki çocukların tehlikeli oyununu gören bir kişi, onları uyardı. Bunun üzerine sudan çıkan çocuklar bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI



