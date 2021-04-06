HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Göçükte kalan madenci kurtarılamadı

Göçükte kalan madenci kurtarılamadı

06.04.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine Bölüm Mahallesi’nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Göçükte kalan madenci kurtarılamadı

Zonguldak’ta ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükten kurtarılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine Bölüm Mahallesi’nde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında akşam saatlerinde göçük meydana geldi. Göçükte 45 yaşındaki Salif Zıvalı adlı işçi mahsur kaldı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevredeki ruhsatlı olarak işletilen maden ocaklarından yardım istendi.
Meydana gelen göçüğe bölgeye getirilen malzemelerle tahkimat yapıldı. Bulunduğu yerden çıkartılan işçi, arazi aracını kasasına konularak ambulansa taşındı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Zıvalı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı haberi alan madencinin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Göçükte kalan madenci kurtarılamadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?Şirketinizi hackerlara karşı nasıl korursunuz?
Son Dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandıSon Dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Son Dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadına müebbet

Eşini zehirleyerek öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan kadına müebbet

Bakan Soylu'dan bazı emekli amirallerin bildirisine tepki

Bakan Soylu'dan bildiri tepkisi

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında göçük

Kaçak maden ocağında göçük! 1 işçi toprak altında

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

Kalın'dan AB ile kritik görüşme sonrası açıklama

Denizli'de iğrenç olay! Evde doğum sonrası kanama durmadı, 14 yaşındaki çocuğa istismar ortaya çıktı

İğrenç olay! Hastaneye kaldırılınca ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.