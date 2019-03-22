Göçükte ölen madenci son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta kaçak ocakta meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 48 yaşındaki maden işçisi Soner Tarhan son yolcuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı. 48 yaşındaki 3 çocuk babası Soner Tarhan kaçak ocak meydana gelen ocakta mahsur kaldı. Yaklaşık 3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından madencinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan otopsinin ardından madencinin cenazesi hastane morgundan alınarak Gelik Beldesi Ayiçi Mahallesi Yeni Cami avlusuna getirildi. Cuma namazı sonrası madenci için cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Vali Erdoğan Bektaş, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Belediye Başkanları maden işçisinin yakınları ve sevenleri katıldı. Kılınan cenaze törenin ardından işçinin cenazesi defin edilmek üzere aile mezarlığına götürüldü.

Öte yandan madende hayatını kaybeden 48 yaşındaki Soner Tarhan’ın yaklaşık 2 yıl önce özel bir maden ocağından emekli olduğu ve en büyük oğlu Emre Tarhan’ın düğünü için hazırlık yaptığı öğrenildi.



