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Göçükte toprak altında kalan işçi, hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 16:21 | Son Güncelleme

Manisa'nın Selendi ilçesindeki kanalizasyon çalışmasında, 3 metrelik çukurda meydana gelen göçükte belden aşağısı toprak altında kalan Selami Çakır (41), yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Selendi ilçesindeki kanalizasyon çalışmasında, 3 metrelik çukurda meydana gelen göçükte belden aşağısı toprak altında kalan Selami Çakır (41), yaralı kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (MASKİ) Kurtuluş Mahallesi'nde yeni kanalizasyon altyapı çalışması yapılırken, saat 11.00'de göçük oldu. Yaklaşık 3 metrelik çukurda çalışırken, belden aşağısı toprak altında kalan MASKİ işçisi Çakır, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çakır'ı kurtarmak için çalışma başlattı. İşçinin üzerine yığılı toprağın bir kısmı kepçeyle alındı. Kurtarma ekipleri, kazma küreklerle Çakır'ın çevresindeki toprağı boşalttı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmayla kurtarılan Çakır, sağlık görevlilerince ambulansla Selendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Selami Çakır'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, göçükle ilgili soruşturma başlattı.

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