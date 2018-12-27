HABER

Göçükten kurtuldu, metan gazı zehirlenmesinden öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.12.2018 16:23 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, dün akşam, çalıştığı özel firmaya ait kömür ocağında metan gazından zehirlenerek ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün (35), başka bir madende 10 yıl önce göçükten yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, dün akşam, çalıştığı özel firmaya ait kömür ocağında metan gazından zehirlenerek ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün (35), başka bir madende 10 yıl önce göçükten yaralı kurtulduğu öğrenildi.

Kilimli'ye bağlı Kurtköy'de bulunan özel şirkete ait kömür ocağında çalışan işçi Satılmış Gücük, dün akşam saatlerinde mesai arkadaşları tarafından ocak içerisinde baygın bulundu. Hemen dışarı çıkarılan Gücük, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Satılmış Gücük, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Metan gazından zehirlendiği tespit edilen Gücük için Gökçebey ilçesine bağlı Uzunahmetler köyünde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye, Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı, Satılmış Gücük'ün mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden işçinin babası Mehmet ve kardeşi Hakan Gücük güçlükle ayakta durdu. Satılmış Gücük'ün cenazesi, Gökçebey İlçe Müftüsü Osman Güneş'in kıldırdığı cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

10 YIL ÖNCE ÖLÜMDEN DÖNMÜŞ

Evli ve 2 çocuk babası Satılmış Gücük'ün 10 yıl önce çalıştığı başka şirkete ait özel maden ocağında göçük altında kaldığı ortaya çıktı. Göçükten yaralı kurtulan ve ölümden dönen Gücük'ün, başka iş bulamayınca tedavisinin ardından tekrar mesleğine döndüğü öğrenildi.

Uzunahmetler Köyü Muhtarı Nihat Gökmen, ölen maden işçisi Satılmış Gücük'ün köyünde çok sevilen bir insan olduğunu söyleyerek, "Ocak sahibinin demesine göre, kendisi kapalı bir alana girdikten sonra zehirli metan gazına maruz kalmış. Allah rahmet eylesin. İki çocuğu vardı. Çok iyi birisiydi. Daha önceden bir kaza geçirdiğini duydum. Bir iş kazası olduğunu biliyorum" dedi.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Iraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp çöpe atmışlarIraklı Hüseyin’i banyoda parçalayıp çöpe atmışlar
Stajyer Edanur, yemekhanede kolunu kıyma makinesine kaptırdıStajyer Edanur, yemekhanede kolunu kıyma makinesine kaptırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Liseler 3 yıl mı oluyor? MEB'den açıklama geldi

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatay'da donmak üzereyken bu halde bulundular!

Yer: Hatay! Bu halde bulundular...

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Bu röntgenler şaşkına çeviriyor!

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Antalya'da kan donduran olay... Falezlerde 4 saatlik intihar girişimi!

Önce kendini kesti, sonra dua etmeye başladı! Dehşet...

Hastane odasındaki anne şiddeti kamerada! Dakikalarca...

Hastane odasında korkunç görüntü! Vicdansız...

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

Yer: Adana! Hareketi sosyal medyada olay oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.