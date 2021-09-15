Türkiye, Afganistan’da Taleban’ın kontrolu ele almasıyla birlikte yaşanan yeni göçmen dalgası ve ev sahipliği yaptığı Suriyeli nüfusun artışını nasıl ele alacağını tartışıyor.

“Göçün fıtratında geri dönüş pek yoktur” tespitini yapan Prof. Dr. Murat Erdoğan’a göre, Avrupa ve petrol gelirleriyle zengin konumdaki Arap ülkeleri başta olmak üzere uluslararası arenada göç yükü paylaşımı yetersiz kalıyor.

Türkiye’de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nce 9 Eylül’de güncellenmiş son veriler kamuoyuna açıldı. Böylece mevcutta vatandaşlık hakkı verilmiş olan Suriyeliler dışında Türkiye’nin 4 milyona yaklaşan göçmen nüfusa sahip olduğu resmileşti.

Afganistan’dan İran üzerinden Türkiye’ye Van başta olmak üzere kaçak girişler kamuoyu gündemindeyken artık yıllardır burada yaşamakta olan Suriyeli nüfustaki artış da sürüyor.

Türkiye’deki 58 bin göçmen nasıl milyonlar oldu?

Bu tabloyla ilgili VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Murat Erdoğan’a göre, Türkiye’de sıkıntıları olsa da kendilerine yeni hayat kurmuş Suriyeliler’in ülkelerine gönüllü geri dönmelerini beklemek olası değil.

Muhalefet partilerince “zorunlu geri gönderme seçeneği” gündeme getirilmekle birlikte, sıkıntılarına rağmen Türkiye’nin yine de Suriyeliler ile birlikte yaşamayı başardığına dikkat çeken Erdoğan, ancak Afganlar gibi gelecek yeni göçmen kitleleri için Türkiye’nin tek başına bırakılmaması gerektiğini de vurguladı.

Murat Erdoğan, Türkiye’nin Afganlar konusunda İran ile mutlaka birlikte hareket etmesi gerektiğini ve İran’ın ekonomik sorunları nedeniyle Avrupa’nın da maddi desteğinin şart olduğunu söylüyor. Türkiye’nin göç trafiğini azaltması için de sadece İran değil tüm komşularıyla birlikte sınır güvenliğini sağlaması ve uluslararası yük paylaşımı yapılması gerekiyor. Çünkü Erdoğan’a göre göçmen hareketleri ülkelerde demokrasi başta olmak üzere tahribata yol açabiliyor.

Prof. Dr. Murat Erdoğan, İltica ve Göç Araştırmaları Derneği (İGAM) Başkan Yardımcısı olarak göçmenleri ve yaşam koşullarını yakından izliyor. Türk

