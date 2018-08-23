God of War, Antik Mısır’da da geçebilirdi

Geçtiğimiz Nisan ayında PlayStation 4 için raflardaki yerini alan God of War hakkında bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte konu hakkındaki detaylar.
Hatırlanacağı üzere Santa Monica tarafından geliştirilen God of War, geçtiğimiz Nisan ayında raflardaki yerini almıştı. İlk 3 GoW oyunu sonrasında yaşananları konu eden yapım, Yunan mitolojisi yerine İskandinav mitolojisine odaklanmıştı. Fakat yeni ortaya çıkan bilgilere göre, GoW için tek seçenek İskandinav mitolojisi değilmiş.
Santa Moonica’nın önemli isimlerinden biri olan Cory Barlog, katıldığı Devcom’da God of War’ın yapım aşamasına ilişkin bazı önemli bilgiler paylaştı. Barlog, oyunun geliştirme sürecinde 4 farklı mitolojiye odaklandıklarını açıkladı. İskandinav mitolojisi dışında Mısır, İnka ve Hindu mitolojileri üzerine de çalışmalar yürüten ekip, sonuç olarak seçenekleri 2 mitolojiye kadar düşürmüş.
Santa Monica çalışanları arasında yapılan oylamadaMısır ve İskandinav mitolojileri eşit oy almış. Sonrasında ise Barlog’un kararıyla oyun İskandinav mitolojisi üzerine şekillendirilmiş.
Elbette bu seçim olayı sadece oylamalar üzerine kurulu değilmiş. Keza oyunun Mısır mitolojisinde nasıl görüneceğine ilişkin bazı sanat görselleri de hazırlanmış. Dilerseniz bu görsellerden birisine aşağıdan göz atabilirsiniz.
Bilindiği üzere bir sonraki God of War oyunu da İskandinav mitolojisinde geçecek. Zaten ilk oyunun bitişi, bizlere ikinci oyun için kuvvetli sinyaller vermişti. Şimdilik yeni oyunun ne zaman çıkacağı bilinmiyor.
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