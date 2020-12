God of War da var: İşte PlayStation 4 oyunlarının satış gelirleri!

PlayStation 4'ten birçok oyun geldi geçti. Bunlardan en dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz The Last of Us: Part II ve tabii ki God of War oldu. God of War, PlayStation oyuncularının gönlüne girmeyi başardı. Hatta PlayStation 5 için duyurulan God of War Ragnarok birçok oyuncuyu sevindirdi. Peki yeni nesil oyun çıkmadan önce, PlayStation 4'e çıkan God of War ne kadar kazandırdı?

GOD OF WAR'UN SATIŞ GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Twitter'daki bir hesap, eski bir Sony PlayStation çalışanı TJ Consunji'nin LinkedIn profiline erişerek God of War'un elde ettiği satış gelirini paylaştı. Paylaşılanlara göre God of War, 500 milyon dolar gelir elde etti. Oyun dijitalde 10 milyonda fazla satış gerçekleştirirken, toplam satışların yüzde 40'ını dijital satışlar oluşturdu. God of War dışında Horizon Zero Dawn'ın da satış gelirleri profile yansıdı.

HORİZON ZERO DAWN DA GOD OF WAR'U TAKİP ETTİ

Horizon Zero Dawn, God of War kadar olmasa da paylaşılanlara göre iyi bir gelir elde etti. Profildeki bilgilere bakılırsa 2017 yapımı Horizon Zero Dawn, 400 milyon dolarlık bir gelir kazandırdı. Oyun dijitalde 8 milyonluk satış gerçekleştirdi. Burada dijitalin toplam satışlara oranı ise yüzde 35 olarak karşımıza çıktı.

As of 2019

God of War(2018) generated $500 million in revenue.

Digital sales of 10M+ units with a 40% digital split.

Horizon Zero Dawn generated $400 million in revenue based on 8 million units sold globally (35% digital) pic.twitter.com/U7yCgdgATs — Timur222 (@bogorad222) December 20, 2020

SONY DOĞRULAMADI

Sony'nin eski çalışanı tarafından elde edilen bilgilerin ortaya çıkması sonrası, profilin sahibi olan çalışan bilgileri yayından kaldırdı. Ancak Twitter'da bilgiler dolaşmaya başladı. Son olarak belirtmekte fayda var; Elde edilen rakamların doğruluğu Sony tarafından doğrulanmış değil. Bu yüzden yine de temkinli yaklaşmak gerekebilir.