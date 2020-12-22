HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Oyun
  4. God of War da var: İşte PlayStation 4 oyunlarının satış gelirleri!

God of War da var: İşte PlayStation 4 oyunlarının satış gelirleri!

22.12.2020 11:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
God of War da var: İşte PlayStation 4 oyunlarının satış gelirleri!

God of War ne kadar kazandırdı? Bu sorunun cevabı eski bir Sony çalışanının LinkedIn profilinde ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre PlayStation 4 oyunu God of War'un satış gelirleri dudak uçuklattı.

PlayStation 4'ten birçok oyun geldi geçti. Bunlardan en dikkat çekenleri ise hiç şüphesiz The Last of Us: Part II ve tabii ki God of War oldu. God of War, PlayStation oyuncularının gönlüne girmeyi başardı. Hatta PlayStation 5 için duyurulan God of War Ragnarok birçok oyuncuyu sevindirdi. Peki yeni nesil oyun çıkmadan önce, PlayStation 4'e çıkan God of War ne kadar kazandırdı?

GOD OF WAR'UN SATIŞ GELİRİ ORTAYA ÇIKTI

Twitter'daki bir hesap, eski bir Sony PlayStation çalışanı TJ Consunji'nin LinkedIn profiline erişerek God of War'un elde ettiği satış gelirini paylaştı. Paylaşılanlara göre God of War, 500 milyon dolar gelir elde etti. Oyun dijitalde 10 milyonda fazla satış gerçekleştirirken, toplam satışların yüzde 40'ını dijital satışlar oluşturdu. God of War dışında Horizon Zero Dawn'ın da satış gelirleri profile yansıdı.

God of War satış gelirleri

HORİZON ZERO DAWN DA GOD OF WAR'U TAKİP ETTİ

Horizon Zero Dawn, God of War kadar olmasa da paylaşılanlara göre iyi bir gelir elde etti. Profildeki bilgilere bakılırsa 2017 yapımı Horizon Zero Dawn, 400 milyon dolarlık bir gelir kazandırdı. Oyun dijitalde 8 milyonluk satış gerçekleştirdi. Burada dijitalin toplam satışlara oranı ise yüzde 35 olarak karşımıza çıktı.

SONY DOĞRULAMADI

Sony'nin eski çalışanı tarafından elde edilen bilgilerin ortaya çıkması sonrası, profilin sahibi olan çalışan bilgileri yayından kaldırdı. Ancak Twitter'da bilgiler dolaşmaya başladı. Son olarak belirtmekte fayda var; Elde edilen rakamların doğruluğu Sony tarafından doğrulanmış değil. Bu yüzden yine de temkinli yaklaşmak gerekebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare Hollywood yıldızı cinsiyet değiştirdi! İşte ameliyat sonrası ilk kare
Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE incelemeDragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE inceleme
18 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!18 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Koronavirüs mutasyonuyla ilgili kritik açıklama

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

3. asgari ücret toplantısı bugün!

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

Neden dışarı çıktığını söyleyince cezadan kurtuldu

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İngiltere'den gelen vatandaşlarla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE inceleme

Dragon Quest XI S: Echoes of an Elusive Age – DE inceleme

Krizde ikinci perde: Cyberpunk 2077 yüzünden CD Projekt RED'e toplu dava açılabilir!

Gündemden düşmüyor! Krizde ikinci perde

Epic Games Store ücretsiz oyunlar listesi belli olmuş olabilir

İşte ücretsiz yapımlar için paylaşılan liste!

Cyberpunk 2077 1.05 yaması yayınlandı

Şu günlerde herkesin gözü onda! Yeni yaması yayınlandı

Cyberpunk 2077 hataları oyuncuları kızdırdı

Cyberpunk 2077 hataları oyuncuları kızdırdı

Epic Games Store 60 TL'lik Epic kuponu veriyor!

Ücretsiz oyunlar vereceğini açıklamıştı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.