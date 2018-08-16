HABER

'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz'un adamları operasyonla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 09:25 | Son Güncelleme

İstanbul'da bazı iş yeri ve gece kulübü sahiplerini tehdit ve darp ederek haraç aldıkları öne sürülen bir suç örgütüne operasyon düzenlendi. Şebekenin elebaşının, 1997'de 5 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan cezaevi isyanlarını çıkardığı iddia edilen şüphelilerle yargılanan 'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz olduğu belirtildi.

'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz'un adamları operasyonla yakalandı

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Organize Polisi, özellikle Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ndeki restoran, eğlence merkezi gibi mekanlarla bazı iş adamlarından zorla para aldığı iddia edilen bir suç örgütü belirleyince çalışma başlatıldı. Şebeke üyeleri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Haraç, yağma, yaralama, zorla senet imzalatma gibi olaylara karıştıkları iddia edilen çete üyesi 15 şüpheli tespit edildi.

ŞEBEKE ELEBAŞI CEZAEVİNDE

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine gör, polis ekipleri, şebekenin elebaşının 1997’de Metris Cezaevi’nde 5 kişinin öldürüldüğü isyan olaylarını Vedat Ergin, Ufuk Sessiz ile organize ettiği iddia edilen “God Orhan” lakaplı Orhan Kalkuz olduğunu belirledi. Halen cezaevinde olan Kalkuz’un adamları olduğu öne sürülen şüphelilerin yakalanması için önceki gün operasyon düzenlendi.

TABANCA VE SENET

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen baskında haklarında yakalama kararı olan 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 1 tabanca ve çok sayıda mermi, senet ve bazı evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

KORUMA OYUNU

Polisin çökerttiği çete üyelerinin, özellikle eğlence mekanlarından ‘koruma’ adına nasıl haraç aldığı da ortaya çıktı. İddiaya göre, önce bazı çete üyeleri bu eğlence mekanlarına giderek olay çıkardı. Daha sonra saldırı olayları yaşandı. Ardından diğer çete üyeleri bu mekanlara giderek, “Sizi bu adamlardan koruyacağız ama bize para ödeyeceksiniz” dedi. Daha sonra ise çetenin “Biz sizi koruyoruz” diyerek zorla para aldığı öne sürüldü.

METRİS OLAYLARININ GEÇMİŞİ

Metris Cezaevi’nde 8 Temmuz 1997’de bir tutuklunun öldürülmesi üzerine başlatılan soruşturmada olaya karışan bazı hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevkine karar verildi.
Bu durumu öğrenen sanıklar Vedat Ergin, Ufuk Sessiz, Orhan Kalkuz ve arkadaşları, sevki önlemek için ayaklanma çıkarmayı planladı.

Olay günü Vedat Ergin ve arkadaşları, karpuz verme bahanesiyle kapıyı açtırdıkları infaz koruma memurunu tabancayla rehin aldıktan sonra ele geçirdikleri anahtarlarla diğer koğuşların kapılarını açtılar ve isyanı bu şekilde başlattılar. İddiaya göre; isyanı başlatanlar, kamuoyu nezdinde sempati toplayabilmek için cezaevinde bulunan cinsel suçtan hükümlü ve tutukluları bulup öldürme planı yaptı.

İsyanda “Zeytinburnu sapığı” olarak bilinen Muhammet Demir ile Sedat Demirez, Şemsettin Demir, Feyzullah Özmen ve Kubilay Biçimciler isimli mahkumlar öldürüldü.

Olaydan sonra “Cezaevinde silahlı isyan çıkarmak”, “silahlı isyana iştirak etmek”, “6136 sayılı yasaya muhalefet”, “yağma”, “kasten yangın çıkarmak”, 5 kişiyi canavarca his saikiyle öldürmek” gibi suçlardan 235 kişi hakkında dava açılmıştı.

PARTNERYOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...YOK ARTIK! İşte Ankaralı Turgut'un son hali...
Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruzSon dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz
Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMSTelefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
god orhan orhan kalkuz çete operasyon Metris Cezaevi

En Çok Okunan Haberler

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Ticaretin kalbi ithalatı kesti! Doğubank’ta 50 milyon dolarlık iPhone siparişi askıya alındı

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

Resmi Gazete'de yayımlandı! Sabah saatlerinde kritik atamalar! Kim hangi göreve getirildi?

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

ABD Başkanı Donald Trump Twitter'dan duyurdu: İzin verilemez, yeter!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Trump karar verdi! Beyaz Saray böyle duyurdu!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı! İşte o paylaşım!

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

Rus yetkliden dolara alternatif para birimi önerisi

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: ABD'yi Dünya Ticaret Örgütünde panele davet ettik

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

Son dakika! Cumhuriyet Savcısı gözaltına alındı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

'Dolarları yakın' çağrısına karşı çıktı: Üzerinde Allah'ın adı yazıyor

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

İtiraf etti! Dikkat çeken talimat! Hemen uzaklaşın

TEM'de Kurban Bayramı yoğunluğu! Tatilciler yola çıktı

TEM'de Kurban Bayramı yoğunluğu! Tatilciler yola çıktı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı: Ekonomik darbe girişimini savuşturuyoruz

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Telefonlarına gelen mesajı görenler şoke oldu! PKK'dan toplu SMS

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

Sapık Abbas PKK'yı karıştırdı! Korkunç tecavüz itirafı

Sevilay Yılman'dan döviz önerisi: Biz niye kumar turizmi yapmıyoruz?

Sevilay Yılman'dan döviz önerisi: Biz niye kumar turizmi yapmıyoruz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.