'God Orhan' lakaplı Orhan Kalkuz'un adamları operasyonla yakalandı

Operasyon, İstanbul Emniyeti’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Organize Polisi, özellikle Büyükçekmece ve Beylikdüzü'ndeki restoran, eğlence merkezi gibi mekanlarla bazı iş adamlarından zorla para aldığı iddia edilen bir suç örgütü belirleyince çalışma başlatıldı. Şebeke üyeleri teknik ve fiziki takip yöntemiyle izlemeye alındı. Haraç, yağma, yaralama, zorla senet imzalatma gibi olaylara karıştıkları iddia edilen çete üyesi 15 şüpheli tespit edildi.

ŞEBEKE ELEBAŞI CEZAEVİNDE

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine gör, polis ekipleri, şebekenin elebaşının 1997’de Metris Cezaevi’nde 5 kişinin öldürüldüğü isyan olaylarını Vedat Ergin, Ufuk Sessiz ile organize ettiği iddia edilen “God Orhan” lakaplı Orhan Kalkuz olduğunu belirledi. Halen cezaevinde olan Kalkuz’un adamları olduğu öne sürülen şüphelilerin yakalanması için önceki gün operasyon düzenlendi.

TABANCA VE SENET

Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen baskında haklarında yakalama kararı olan 15 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ise 1 tabanca ve çok sayıda mermi, senet ve bazı evraklar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.