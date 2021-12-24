GoDaddy'de veri ihlali şoku! 13 binden fazla kullanıcı Türkiye'den

Siber saldırganlar, son zamanlarda büyük şirketleri hedef alarak önemli verilere ulaşmaya çalışıyor. Bunun ne yazık ki pek çok örneğine rastladık. Şimdi ise yeni bir veri ihlali haberi geldi. İnternet alan adı servisi GoDaddy'de veri ihlali yaşandığı tespit edildi.

KVKK'DAN GODADDY İÇİN VERİ İHLALİ DUYURUSU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) internet sitesinde yer alan kamuoyu duyurusuna göre, GoDaddy'de veri ihlalinin gerçekleştiği tespit edildi. Açıklamada ihlalden Türkiye'de bulunan 13 bin 382 kullanıcının etkilendiği belirtilirken, bu kullanıcıların içerisinde tüzel kişilerin bulunduğu da ifade edildi.

OTURUM AÇMA BİLGİLERİ, VERİTABANI ŞİFRELERİ VE FAZLASI ETKİLENDİ

Duyuruya göre, etkilenenler arasında müşteri numarası, e-posta adresi, varsayılan WordPress yönetici (admin) oturum açma bilgileri, güvenli dosya aktarım protokolü (sFTP) ve veritabanı kullanıcı adları ve şifreleri yer alıyor.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun internet sitesinde bulunan kamuoyu duyurusunun tamamı ise şöyle:

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun “Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler” başlıklı 12 nci maddesinin (5) numaralı fıkrası “İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, veri sorumlusu bu durumu en kısa sürede ilgilisine ve Kurula bildirir. Kurul, gerekmesi hâlinde bu durumu, kendi internet sitesinde ya da uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir.” hükmünü amirdir.

Veri sorumlusu sıfatını haiz olan GoDaddy.com, LLC (“GoDaddy”) tarafından Kuruma gönderilen veri ihlali bildiriminde özetle;

Veri sorumlusunun kullanıcılarına hizmet verdiği bir ortamda şüpheli etkinlikler tespit etmesi sonucu inceleme başlatıldığı ve 06.09.2021 tarihinde veya bu tarih yakınlarında yetkisiz kişilerce kullanıcılara ait birtakım kişisel verilere erişilmesiyle veri ihlali gerçekleştiğinin anlaşıldığı,

İhlalin veri sorumlusu tarafından 17.11.2021 tarihinde tespit edildiği,

İhlalden Türkiye’de bulunan 13.382 kullanıcının etkilendiği, bu kullanıcıların içerisinde tüzel kişilerin de bulunduğu,

İhlalden veri sorumlusu tarafından atanan müşteri numarası, e-posta adresi, varsayılan WordPress yönetici (admin) oturum açma bilgileri, güvenli dosya aktarım protokolü (sFTP) ve veritabanı kullanıcı adları ve şifrelerinin etkilendiği,

İlgili kişilerin veri ihlali hakkında “+1 480 505 8870” numaralı telefonla GoDaddy çağrı merkezi kanalı üzerinden bilgi alabileceği

ifade edilmiştir.

Konuya ilişkin inceleme devam etmekle birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23.12.2021 tarih ve 2021/1326 sayılı Kararı ile söz konusu veri ihlali bildiriminin Kurumun internet sayfasında ilan edilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

