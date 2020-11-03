Godfall, PlayStation 5 özel oyunu olmasının yanında PC oyuncularıyla buluşacak. Bu yüzden PC oyuncuları bir süredir merak içerisindeler. Zira onların merakı ''Godfall sistem gereksinimleri neler?'' sorusunun içinde saklı. Bir süredir Godfall'un sistem gereksinimlerine dair açıklama bekleyen oyuncular, sonunda böyle bir açıklamaya kavuştu ve Godfall sistem gereksinimleri belli oldu.
Godfall sistem gereksinimleri, Godfall Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Böylece Godfall PC versiyonu için minumum ve önerilen sistem gereksinimleri listelendi. Buna göre;
Godfall minumum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600
RAM: 12 GB
Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB
Godfall önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-8700
RAM: 16 GB
Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11 GB
Prepare to ascend on PC! The PC specs for #Godfall are available now.— Godfall (@PlayGodfall) November 2, 2020
⚔ Pre-purchase on PC today: https://t.co/Sa8GUzmXoK pic.twitter.com/0cOk1bjsoE
Godfall PC ve PlayStation 5 için 12 Kasım'da büyük buluşmasını gerçekleştirecek. Oyun, PC'de Epic Games Store'a özel olarak yayınlanacak. Godfall PC fiyatı ise 249 TL, PS Store fiyatı ise 569 TL olarak listeleniyor. Son olarak oyunun ön siparişte bulunduğunu hatırlatalım.