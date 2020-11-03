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Godfall sistem gereksinimleri belli oldu

OYUN HABERLERİ  | 03.11.2020 10:56 | Son Güncelleme

Counterplay Games Godfall sistem gereksinimlerini açıkladı. Açıklamaya göre PC'ye gelecek PS5 çıkış oyunu Godfall'un sistem gereksinimlerini karşılayabilmek için biraz güçlü bir bilgisayara ihtiyaç olabilir. İşte Godfall sistem gereksinimlerinin detayları.

Godfall sistem gereksinimleri belli oldu

Godfall, PlayStation 5 özel oyunu olmasının yanında PC oyuncularıyla buluşacak. Bu yüzden PC oyuncuları bir süredir merak içerisindeler. Zira onların merakı ''Godfall sistem gereksinimleri neler?'' sorusunun içinde saklı. Bir süredir Godfall'un sistem gereksinimlerine dair açıklama bekleyen oyuncular, sonunda böyle bir açıklamaya kavuştu ve Godfall sistem gereksinimleri belli oldu.

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İŞTE PC İÇİN GODFALL SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Godfall sistem gereksinimleri, Godfall Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Böylece Godfall PC versiyonu için minumum ve önerilen sistem gereksinimleri listelendi. Buna göre;

Godfall minumum sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600
RAM: 12 GB
Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB

Godfall önerilen sistem gereksinimleri
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-8700
RAM: 16 GB
Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

PC VE PLAYSTATİON 5 İÇİN GODFALL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Godfall PC ve PlayStation 5 için 12 Kasım'da büyük buluşmasını gerçekleştirecek. Oyun, PC'de Epic Games Store'a özel olarak yayınlanacak. Godfall PC fiyatı ise 249 TL, PS Store fiyatı ise 569 TL olarak listeleniyor. Son olarak oyunun ön siparişte bulunduğunu hatırlatalım.

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