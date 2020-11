Godfall, PlayStation 5 özel oyunu olmasının yanında PC oyuncularıyla buluşacak. Bu yüzden PC oyuncuları bir süredir merak içerisindeler. Zira onların merakı ''Godfall sistem gereksinimleri neler?'' sorusunun içinde saklı. Bir süredir Godfall'un sistem gereksinimlerine dair açıklama bekleyen oyuncular, sonunda böyle bir açıklamaya kavuştu ve Godfall sistem gereksinimleri belli oldu.

Godfall sistem gereksinimleri, Godfall Twitter hesabı üzerinden açıklandı. Böylece Godfall PC versiyonu için minumum ve önerilen sistem gereksinimleri listelendi. Buna göre;

Godfall minumum sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5-6600

RAM: 12 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 580 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB

Godfall önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel Core i7-8700

RAM: 16 GB

Ekran kartı: AMD Radeon RX 5700 XT 8 GB / Nvidia GeForce GTX 1080 Ti 11 GB

Prepare to ascend on PC! The PC specs for #Godfall are available now.



⚔ Pre-purchase on PC today: https://t.co/Sa8GUzmXoK pic.twitter.com/0cOk1bjsoE