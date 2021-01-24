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Godiva Kuzey Amerika’daki Dükkanlarını Kapatıyor

24.01.2021 22:46 | Son Güncelleme:
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Godiva Kuzey Amerika’daki Dükkanlarını Kapatıyor

Yıldız Holding’in sahibi olduğu Godiva Kuzey Amerika’daki dükkanlarını kapatma kararı aldı

Yıldız Holding’in sahibi olduğu çikolata şirketi Godiva Kuzey Amerika’daki dükkanlarını kapatma kararı aldı.

Bahar mevsimine kadar dükkanların kapanmasının tamamlanacağı belirtiliyor.

2 yıl önce şirket dünya genelinde 2025 yılına kadar 2 bin kafe açmayı planlıyordu. Ancak Corona salgını bu planların değişmesine neden oldu.

Şirkete göre salgın insanların dükkandan alışveriş yapma alışkanlığına darbe vurdu.

Şirket ilk olarak 2019’da New York’ta kafe açmıştı. Sonraki 12 ay boyunca birçok yerde kafe ya da dükkan açıldı.

Şirketin Kuzey Amerika’daki dükkanlarının bir daha açılmayacağı doğrulanırken, Çin, Avrupa ve Ortadoğu’daki Godiva dükkanlarının çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

Şirket Kuzey Amerika’da talepleri internet üzerinden karşılayacak. Bununla birlikte şirket ürünleri Amerika’da bazı firmaların bayilerinde satılmaya devam edecek.

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