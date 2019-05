GOFEST ödül töreni Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla gerçekleşti

"ÜLKEMİZE, MİLLETİMİZE FAYDALI BİR GENÇLİK OLALIM"

Gençlerin her zaman yanında olduklarını belirten Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Gençlerle birlikteyiz. Çocukların, gençlerin yüzündeki heyecan ve mutluluk bizi bir kat daha heyecanlandırıyor. Belediyecilikle ilgili tarifi hep merak ederler. Belediyecilik nedir diye. Bu sadece yol, kaldırım yapmak değil. Aslında bugün bir karşılığı çok büyük bir festival. 15 bin genç ile 6 ay boyunca bütün dallarla yapılan bir faaliyet. Spordan kültüre, sanat ve her türlü alanda yapılan yarışmaların bugün finalini, ödül törenini yapıyoruz. Büyük bir organizasyon. Bugün biz de bu ödül töreniyle birlikte sonlandırmış olacağız. Gençlere özellikle şunu söylemek istiyorum. Biz sizin için her türlü imkanı sunacağız. Kötü alışkanlıklardan uzak duralım. Ülkemize, milletimize faydalı bir gençlik olalım. Biz onların her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.