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GOG 27 adet ücretsiz oyun vereceğini açıkladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 21.03.2020 09:21 | Son Güncelleme

Dünyada 8.900‘den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan coronavirus için tüm devletler diken üzerinde. Alınan önlemlerin başında ise bireysel olarak kişilerin kendini karantina altına alması yer alıyor.

GOG 27 adet ücretsiz oyun vereceğini açıkladı

Bu yüzden bir çok kişi COVID-19 yüzünden kendini eve kapatmış durumda. Bu süreçte GOG coronavirus yüzünden kendini evde karantina altına alan oyunculara sıkılmamaları için ücretsiz oyunlar dağıtacağını açıkladı.

GOG‘un seçtiği çoğu oyunun Windows, macOS ve Linux platformlarında oynanabilmesi oldukça güzel olmuş. Bu sayede Mac sahipleri de evlerinde sıkılmadan oyun oynayabilecek. Ücretsiz olarak yayınlanan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu zorlu günlerde salgını daha kötü hale getirmemek için eğer çok önemli bir işiniz yoksa lütfen evinizde kalın. Toplu alanlardan kaçının. Hayatınızı seviyorsanız lütfen karantina kurallarına uyun.

Akalabeth: World of Doom
Alder’s Blood Prologue
Beneath a Steel Sky
Bio Menace
Builders of Egypt: Prologue
CAYNE
Doomdark’s Revenge
Eschalon: Book I
Flight of the Amazon Queen
GWENT: The Witcher Card Game
Hello Neighbor Alpha Version
Jill of the Jungle: The Complete Trilogy
Legend of Keepers: Prologue
The Lords of Midnight
Lure of the Temptress
Overload – Playable Teaser
POSTAL: Classic and Uncut
Sang-Froid: Tales of Werewolves
Shadow Warrior Classic Complete
Stargunner
Sunrider: Mask of Arcadius
Teenagent
Treasure Adventure Game
Tyrian 2000
Ultima 4: Quest of the Avatar
Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams
Worlds of Ultima: The Savage Empire

Evden çıkmadan gezebileceğiniz müzeler!

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Anahtar Kelimeler:
GOG oyun

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