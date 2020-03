GOG 27 adet ücretsiz oyun vereceğini açıkladı

Bu yüzden bir çok kişi COVID-19 yüzünden kendini eve kapatmış durumda. Bu süreçte GOG coronavirus yüzünden kendini evde karantina altına alan oyunculara sıkılmamaları için ücretsiz oyunlar dağıtacağını açıkladı.

GOG‘un seçtiği çoğu oyunun Windows, macOS ve Linux platformlarında oynanabilmesi oldukça güzel olmuş. Bu sayede Mac sahipleri de evlerinde sıkılmadan oyun oynayabilecek. Ücretsiz olarak yayınlanan oyunlara buradan ulaşabilirsiniz.

Bu zorlu günlerde salgını daha kötü hale getirmemek için eğer çok önemli bir işiniz yoksa lütfen evinizde kalın. Toplu alanlardan kaçının. Hayatınızı seviyorsanız lütfen karantina kurallarına uyun.

Akalabeth: World of Doom

Alder’s Blood Prologue

Beneath a Steel Sky

Bio Menace

Builders of Egypt: Prologue

CAYNE

Doomdark’s Revenge

Eschalon: Book I

Flight of the Amazon Queen

GWENT: The Witcher Card Game

Hello Neighbor Alpha Version

Jill of the Jungle: The Complete Trilogy

Legend of Keepers: Prologue

The Lords of Midnight

Lure of the Temptress

Overload – Playable Teaser

POSTAL: Classic and Uncut

Sang-Froid: Tales of Werewolves

Shadow Warrior Classic Complete

Stargunner

Sunrider: Mask of Arcadius

Teenagent

Treasure Adventure Game

Tyrian 2000

Ultima 4: Quest of the Avatar

Ultima Worlds of Adventure 2: Martian Dreams

Worlds of Ultima: The Savage Empire

