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"Gogo amca" 66 yıldır ayakkabı üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 11:55 | Son Güncelleme

Ağrı'da 6 aylıkken çocuk felci geçirerek engelli olan 76 yaşındaki Turgut Tekaltı, küçük yaşlarda başladığı kunduracılıkta 66 yılı devirdi - Kentte "Gogo amca" olarak bilinen Tekaltı'nın hayatı, büyük bir azim örneği olarak takdir topluyor - Turgut Tekaltı: - "6 aylıkken duvarlardan tutunup geziyormuşum ama yürümenin tadını tatmadım. Olmadı, yürüyemedim ama yine de çok şükür hayatımdan çok memnunum" - "Allah'ıma şükürler olsun. Çalışan kazanır. Bütün gençlere tavsiyem budur. Kimse demesin ben çalışırken az ücret alıyorum"

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrı'da bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 76 yaşındaki Turgut Tekaltı, 66 yılı devirdiği kunduracılık mesleğini hala ilk günkü hevesle yapıyor.

Hayata engellerle başlayan, yoksulluk ve zor şartlar nedeniyle eğitiminden de mahrum kalan Tekaltı'nın hayatı, büyük bir azim örneği olarak takdir topluyor.

Kentte "Gogo amca" olarak bilinen 1944 doğumlu Tekaltı, henüz 6 aylıkken geçirdiği çocuk felci sonucu bir daha yürüyemedi. Sebze meyve pazarlarında çalıştıktan sonra 10 yaşındayken bir kunduracının yanında işe giren Tekaltı, yıllar sonra ilk ve ortaokulu dışarıdan okuyarak memurluk sınavını kazandı. 15 yıl memur olarak görev yapan Tekaltı, hafta sonları ve mesai saatleri dışında da kunduracılık yaparak mesleğinden hiç kopmadı.

- Oğlunun yardımıyla işe gidiyor

Kunduracılık mesleğini öğrettiği oğlu Mustafa Tekaltı ile aynı iş yerinde çalışan Turgut Tekaltı, oğlunun yardımı ile motosikletle işine gidip gelebiliyor.

Engel tanımadan azim ve özveriyle çalışıp çok sayıda kişiyi meslek sahibi yapan Turgut Tekaltı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürüme duygusunun nasıl bir şey olduğunu bilmediğini ancak her zaman şükrettiğini söyledi.

Hayatından memnun olduğunu dile getiren Tekaltı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"6 aylıkken duvarlardan tutunup geziyormuşum, ama yürümenin tadını tatmadım. Olmadı, yürüyemedim ama yine de çok şükür, hayatımdan çok memnunum. Evliyim ve 5 çocuğum var. İlk ve ortaokulu açıktan okudum. Daha sonra gittim memur oldum, ama kunduracı iş yerim yine açıktı kapatmadım. Şimdi de oğlumla çalışıyorum."

"Çocukken bir gün bir kundura dükkanına gittiğimde kunduracının çalıştığını gördüm ve bu iş tam da benim işim dedim." ifadesini kullanan Tekaltı, "Onun yanında bir sene çalıştım. 1 sene çalıştıktan sonra o adamla ortak oldum. Yavaş yavaş kendimi yetiştirip yeni işler yapmaya başladım. Kalfa oldum, ondan sonra gittim dükkan açtım. Kalfalarım oldu, onlarla da çalıştım." dedi.

- "66 senedir çekiç sallıyorum"

İşini çok sevdiğini ve son nefesine kadar mesleğini devam ettireceğini dile getiren Tekaltı, gençlere tavsiyelerde bulunarak meslek ayırt etmeksizin çalışanların kazanacağını belirtti.

"66 senedir çekiç sallıyorum. Memurluk sürecimde akşamları ve hafta sonları kundura dükkanımda sürekli çalıştım." diyen Tekaltı, şöyle konuştu:

"Allah'ıma şükürler olsun. Çalışan kazanır. Bütün gençlere tavsiyem budur. Kimse demesin ben çalışırken az ücret alıyorum. Şükür devletimiz sağ olsun. Devletimiz 20 sene önce bana motorlu bir araba verdi. Onunla gidip geliyorum. Aynı zamanda 35'e yakın talebe yetiştirdim. Dünya malında fazla gözüm yok. Allah sonumuzu hayretsin ve devletimize zeval vermesin. Her şeyin başı budur."

- "Babam meslekte bir ekoldür"

Uzun yıllardır kunduracılık yapan Mustafa Tekaltı ise babasının öğrettiği meslek sayesinde evlerine ekmek götürdüklerini anlattı.

Babasının çıraklarından birisinin de kendisi olduğuna işaret eden oğul Tekaltı, eskisi gibi çırakların da bulunmadığına dikkati çekti.

Mesleğin yanı sıra babasının kendisine iyi bir insan olmayı ve dürüst iş yapmayı öğrettiğini ifade eden Tekaltı, "Sağ olsun babamız bizi okuttu. İlkokuldan önce bile dükkana geldiğimi hatırlıyorum. Buraya geldikten bir süre sonra mesleği de öğrendim. Okumadık ama çok şükür evimize ekmek götürecek mesleğimiz var. Babam meslekte bir ekoldür. Sadece Ağrı'da değil Türkiye'de tanınan biridir." diye konuştu.

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"Gogo amca" Ağrı engelli ayakkabıcı Turgut Tekaltı

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