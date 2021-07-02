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"Göğsüm göbeğime sarktı" deyip suç duyurusunda bulunmuştu! Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu

02.07.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da, 30 kilo vermesinin ardından vücudunun daha estetik görünmesi için 1,5 yılda 6 operasyon yaptıran ve doktor Z.K.'nin kendisine yanlış müdahalede bulunduğunu öne sürüp, "Göğsüm göbeğime sarktı" diyerek, savcılığa suç duyurusunda bulunan C.K.'nin Adli Tıp Kurumu muayenesi yapıldı. Muayenenin ardından hazırlanan raporda, uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu belirtilerek, komplikasyonların bu tür ameliyatlarda her türlü dikkat ve özene rağmen çıkabildiği değerlendirmesi yapıldı.

"Göğsüm göbeğime sarktı" deyip suç duyurusunda bulunmuştu! Adli tıptan 'estetik mağduru' raporu

İstanbul'da yaşayan C.K., 30 kilo verdikten sonra vücudunu daha estetik hale getirmek için 1,5 yılda 6 ameliyat geçirdi. Ameliyatlarda yanlış müdahaleler uygulandığını öne süren C.K., sağ göğsünün göbeğine değecek kadar aşağı düşüp, kaburgasına baskı yapar hale geldiğini, vajina bölgesinin iç çamaşırı dışına çıkacak kadar bozulduğunu, kalçasının pantolon giyemeyecek kadar orantısız hale geldiğini belirtti. C.K., İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na, operasyonları yapan Opr. Dr. K.Z. hakkında suç duyurusunda bulundu ve 300 bin TL’lik tazminat davası açtı. Toplam 20 bin 500 TL ödediği estetik operasyonları nedeniyle hem ağır sağlık sorunları yaşadığını hem de vücuduna bakamaz hale geldiğini savunan C.K., yaşadığı mağduriyetin giderilmesi için sonuna kadar hukuk mücadelesi vereceğini vurguladı.

'KOMPİKASYONLAR DİKKAT VE ÖZENE RAĞMEN OLUŞMUŞ'

C.K.'nin suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'ndan kadının muayene edilmesini ve rapor hazırlanmasını istedi. Yapılan muayene sonrası Adli Tıp 7'nci İhtisas Kurulu, raporunu tamamladı. Raporda, doktor K.Z.'nin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğu belirtilerek, C.K.'nin vücudunda estetik ameliyatlar nedeniyle oluşan tüm komplikasyonların tek tek tespit edilerek, her türlü dikkat ve özene rağmen meydana geldiği değerlendirmesi yapıldı.

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'İSTEĞE BAĞLI AMELİYAT' VURGUSU

Adli tıp raporunda, C.K.’ye yapılan ameliyatların isteğe bağlı olduğu vurgulanarak, endikasyonlarının (bir hastalıkta izlenecek tedavi yöntemi ve müdahaleleri) tıbben uygun olduğu belirtildi. Estetik operasyonlar sonrası oluşan komplikasyonları gidermeye yönelik cerrahi müdahalenin de tıbben uygun olduğu belirtilen raporda, kişide saptanan ameliyat izlerinin bu tür ameliyatların beklenen doğal sonucu olduğunun tıbben bilindiği kaydedildi.

'DÜZELTME İÇİN HEKİME BAŞVURU YAPILMAMIŞ'

C.K.'nin vajinasındaki bozulma için 'bu tür ameliyatların her türlü dikkat ve özene rağmen ortaya çıkabilen komplikasyonu olarak nitelendirildiği' değerlendirmesi yapılan raporda, "Bu durumun yeniden ameliyat ile düzeltilmesi gerektiği, dosya tetkikinde kişinin ilgili hekime tekrar başvurusunun olmadığının anlaşıldığı, dolayısıyla ilgili hekimin bu komplikasyonu yönetme imkanı bulunmadığı tüm bilgiler birlikte değerlendirildiğinde ilgili hekimin uygulamalarının tıp kurallarına uygun olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

(DHA)

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