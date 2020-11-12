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  4. Göğsünden bıçaklanan kadın kocası tarafından hastaneye kaldırıldı

Göğsünden bıçaklanan kadın kocası tarafından hastaneye kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 22:59 | Son Güncelleme

Adana’da bir kadın 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Adana’da bir kadın 4 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kadını hastaneye getiren kocası şüpheli olarak gözaltına alındı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan 3 katlı müstakil evin 3’üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut N. (23), eve geldiğinde eşi Sevimgül N. (26) göğüs kısmından 4 kere bıçaklandığı gördü. Daha sonra Mahmut N. taksi ile karısı Sevimgül N.’yi Seyhan Devlet Hastanesine götürdü.
Yaralı kadının iddiaya göre önce hemşirelere, “Kocam telefonumdaki mesajları gördü ve bıçakladı” dediği, sonra polislere de, “kendimi bıçakladım” diye ifade verdiği öğrenildi. Ameliyata alınan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kadını hastaneye getiren kocası Mahmut N., şüpheli olarak gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne Bağlı Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

“Ev içerisinde kavga ediyorlardı”
Olayın yaşandığı bölgede bulunan komşuları, Mahmut N. ve Sevimgül N. çiftinin evin içerisinde kavga ettiğini öne sürerek, ardından yaralı kadının kocası tarafından taksiye bindirip hastaneye götürüldüğünü söyledi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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