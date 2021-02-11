Göğsünden vurularak hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde daha önceden aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan kavgada silahla göğsünden vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Kışla Mahallesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre daha önce aralarında husumet bulunan Ramazan Ö. ile Barış M. (40) cadde üzerinde karşılaşınca aralarında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönen olay sırasında Ramazan Ö. üzerinde bulunan silahla Barış M.’ye ateş açarak göğsünden yaraladı. İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine yönlendirilirken, ağır yaralanan Barış M. çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Göğsünden ağır şekilde yaralanan Barış M. ameliyata alınırken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.



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