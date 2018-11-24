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Göğsüne kesici alet saplanan mermer işçisi hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

KARAMAN'da çalıştığı mermer ocağında mermer kesme makinesinden fırlayan kesici aletin göğsüne saplanması sonucu ağır yaralanan Osman Demirkol(20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.  Olay, dün saat 13.00 sıralarında Özdemir Köyü'ndeki mermer ocağında meydana geldi.

Göğsüne kesici alet saplanan mermer işçisi hayatını kaybetti

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da çalıştığı mermer ocağında mermer kesme makinesinden fırlayan kesici aletin göğsüne saplanması sonucu ağır yaralanan Osman Demirkol(20), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 13.00 sıralarında Özdemir Köyü'ndeki mermer ocağında meydana geldi. Ocakta mermer kesen işçi Osman Demirkol, makinenin içindeki 'elmas' denilen kesici aletin yerinden fırlayıp, göğsüne saplanmasıyla yere yığıldı. Aralarında ağabeyi Halil Demirkol'un da bulunduğu mesai arkadaşları, genç işçinin yanına koştu. Ağabey Demirkol, kardeşini otomobille hastaneye götürmek için yola çıktı. Yaralı Osman Demirkol, yolda, çağrılan ambulansa alındı. Ancak bu sırada kalbi durdu. Sağlık görevlilerin müdahalesiyle hayata döndürülen Demirkol, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Demirkol, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

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