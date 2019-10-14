HABER

Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 09:51 | Son Güncelleme

KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi.

Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş

Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Karapınar ilçesinde, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Yabancı uyruklu olduğu üzerinde durulan erkek cesedinin, kime ait olduğu araştırılıyor.
İlçeye bağlı Nasuhpınar mevkisinde cumartesi günü saat 09.00 sıralarında bir kısmı dışarıda kalmış, toprağa gömülü erkek cesedi görenler, emniyet güçlerine haber verdi. Yapılan incelemede cesedin, tahminen 4-5 ay önce gömüldüğü, büyük kısmının ise çürüdüğü tespit edildi. Ceset, olay yeri incelemelerinin ardından otopsi için Karapınar Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk otopside, cesedi toprağa gömülü bulunan kişinin, göğüs bölgesine kesici alet saplanarak öldürüldüğü belirlendi. Kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Göğsüne kesici alet saplanarak öldürülüp, cesedi gömülmüş

PARTNER 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor 13 yaşında başladı! Onu kimse durduramıyor
Van'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyedeVan'da gözaltına alınan 20 şüpheli adliyede
Antalya’da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildiAntalya’da 739 adet sahte bandrollü alkol ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

Erdoğan Beştepe'de görüşmüştü! İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.