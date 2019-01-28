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'Göğsüne uyuşturucuyu ben koydum' savunması, ablasını cezadan kurtarmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.01.2019 23:29 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, ablası Gamze Oğuztürk ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklu yargılanan Sultan Ünder, duruşmada mahkeme heyetine, "Polisleri görünce uyuşturucuyu ablamın göğsüne ben koydum" dedi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, ablası Gamze Oğuztürk ile birlikte 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklu yargılanan Sultan Ünder, duruşmada mahkeme heyetine, "Polisleri görünce uyuşturucuyu ablamın göğsüne ben koydum" dedi. Abla- kardeş, 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.
Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi'ndeki sitede, geçen yıl, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında asansörde yakalanan 2 kardeşten Gamze Oğuztürk'ün iç çamaşırında, eroin ele geçirildi. Evlerinde de uyuşturucu madde bulunan Gamze Oğuztürk ile kardeşi Sultan Ünder, gözaltına alındı. Abla- kardeş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'ABLAMIN GÖĞSÜNE MADDELERİ BEN KOYDUM'
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılan tutuklu sanıklardan Gamze Oğuztürk, kardeşinin o gün çocuğuna bakmak için kendisini evine davet ettiğini belirterek, "Kardeşim, beni uğurlarken, asansörde koynuma bir şey koydu. Ne olduğunu bilmiyordum. O anda polisler geldi. Üzerimde bulunan maddeyi kardeşim, koynuma kattı. Bu nedenle suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.
Tutuklu sanık Sultan Ünder ise savunmasında, ablasının söylediklerini doğrulayarak, "Karakolda ifade verirken, krizdeydim. Nasıl ifade verdiğimi hatırlamıyorum. Sanık Gamze'nin yani ablamın verdiği ifade doğrudur. Ben 2,5 yıldır madde bağımlısıyım. Hastaneden yeni gelmiştim. Polisleri görünce panik oldum. Ablamın göğsüne o maddeleri ben koydum. Uyuşturucuları da kullanmak için tanımadığım birinden almıştım. Ben satıcı değilim. Satsaydım evimde terazi olurdu. Tahliyemi istiyorum" dedi.
AVUKATI DURUŞMADA HESAP YAPTI
Gamze Oğuztürk'ün avukatı ise savunmasında, uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 6 bin lira olduğuna dikkat çekerek, "Günümüzdeki asgari ücret miktarına göre, evde bulunan miktar o kadar çok değildir. Burada ticaret değil, kardeşinin uyuşturucu kullanımı söz konusu. Tahliye talep ediyoruz" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, kız kardeşleri önce 15'er yıl hapis 1500 gün karşılığı adli para cezasına çarptırdı. Sanıkların geleceği üzerindeki olası etkileri göz önünde bulundurularak cezaları, 12'şer yıl 6'şar ay hapis ve 25'er bin TL'ye çevrildi. Cezayı duyan sanıkların yakınları, fenalık geçirdi.

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