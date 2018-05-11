Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak görülen Abigail, hayal gücünü de kullanarak dikkat çekmeyi çok iyi başarıyor.

Çekimler sırasında mayosunu ters giyen Abigail, göğüslerini ortada bıraktı.

Bakışlara aldırış etmeden göğsünü gere gere poz veren genç model, bu sayede dünya magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı.

1992 ABD doğumlu genç model Abigail Ratchford, son dönemin en ateşli modelleri arasında gösteriliyor.

Vücudunu sergilemekten çekinmeyen Abigail, şimdiden dünyanın en çok konuşulan modelleri arasında.





