MAGAZİN

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Modeller Abigail Ratchford ve Gemma Farrell yeteneklerini Miami'ye taşıdılar. Ve kesinlikle hünerlerini herkesin görmesi için ellerinden geleni yaptılar.

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Dünyanın en seksi kadınlarından biri olarak görülen Abigail, hayal gücünü de kullanarak dikkat çekmeyi çok iyi başarıyor.

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Çekimler sırasında mayosunu ters giyen Abigail, göğüslerini ortada bıraktı.

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Bakışlara aldırış etmeden göğsünü gere gere poz veren genç model, bu sayede dünya magazin gündemine hızlı bir giriş yaptı.

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1992 ABD doğumlu genç model Abigail Ratchford, son dönemin en ateşli modelleri arasında gösteriliyor.

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Vücudunu sergilemekten çekinmeyen Abigail, şimdiden dünyanın en çok konuşulan modelleri arasında.

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Anahtar Kelimeler:
Abigail Ratchford Gemma Farrell

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